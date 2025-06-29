Соглашение о неясном будущем

Торговая сделка, которую США и Китай заключили после нескольких раундов переговоров, не означает деэскалации противостояния стран, но открывает возможности для дальнейших обсуждений в более комфортных для сторон условиях. Договоренности, как следует из заявлений чиновников, предполагают закрепление нового уровня пошлин и, по всей видимости, снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов в США и этана в КНР. Само соглашение опубликовано не будет — и судить о его деталях и взаимных уступках аналитики не спешат. Несмотря на активизацию переговоров сразу со многими другими торговыми партнерами, с большинством из них сделок США пока не заключают: выжидать более выгодных соглашений с ними Вашингтону позволяют меньшая зависимость от них, а также то, что пауза, объявленная Дональдом Трампом в торговой войне «против всех», закончится уже через десять дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen B. Morton / AP Фото: Stephen B. Morton / AP

По итогам переговоров в Лондоне и Женеве, которые продолжались несколько последних месяцев, США и Китай заключили торговую сделку, сообщил в конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп. Из его заявлений следует, что пошлины Вашингтона на китайские товары теперь будут составлять 55%, Пекина на американские — 10%. Напомним, в ходе апрельской «гонки тарифов» взаимные пошлины стран были повышены до запретительных уровней: в США они составляли 145%, в Китае — 125%. В мае тарифы были временно снижены до 30% и 10% соответственно. Повышение американской ставки пока требует разъяснений — аналитики полагают, что, говоря о 55%, господин Трамп мог «объединить» новые пошлины с теми, которые сохраняются с его первого срока. Поясним, в заявлениях американских и китайских чиновников речь, как правило, идет лишь о новых тарифах — и уровень 30% отражал именно их. Кроме того, о повышении пошлин сам Пекин пока не сообщал.

Текст соглашения, однако, опубликован не будет — и об этом уже объявлено, поэтому судить о деталях сделки можно лишь по заявлениям сторон.

По словам министра торговли США Говарда Латника, соглашение предполагает снятие экспортного контроля Пекина с поставок редкоземельных металлов.

Напомним, в апреле Китай внес некоторые из них в контрольный список: для продажи за пределами КНР экспортерам нужно было получать специальные лицензии.

Ограничения оказались крайне чувствительными для промышленности США (в том числе для химпрома и машиностроения), поскольку поставки из КНР фактически прекратились и их возобновление стало приоритетом Вашингтона в переговорах (см. “Ъ” от 13 мая).

В ответ США собираются свернуть часть ограничительных мер в отношении Китая. Речь, как следует из заявлений американских чиновников, идет в том числе о снятии ограничений на поставки этана — в мае власти США рекомендовали экспортерам запрашивать разрешение на его отгрузки в КНР. Благодаря запасам замедление поставок проблемой для страны не стало — но китайские власти осознавали, что на длинной дистанции нехватка сырья может оказаться критической для работы нефтехимических заводов, и настаивали на сворачивании экспортного контроля.

С учетом того что подробно о деталях сделки ни одна из сторон не рассказывает, аналитики не берутся судить о том, для кого ее условия окажутся более выгодными. Пока, судя по отдельным заявлениям, соглашение выглядит временной мерой, необходимой для продолжения переговоров, не опасаясь серьезных краткосрочных рисков от снижения товарооборота — ущерб от активной фазы торговой войны уже признан значительным и США, и Китаем (см. “Ъ” от 10 июня).

Из заявлений Дональда Трампа следует, что в работе у Вашингтона еще несколько проектов торговых соглашений — в частности, скорое заключение сделки с Нью-Дели.

По словам американского президента, США намерены добиться полного снятия торговых барьеров для доступа американской продукции на рынок Индии и в ответ готовы снижать пошлины до минимума. Однако из-за общей неопределенности большинства заявлений господина Трампа судить о вероятности заключения такого соглашения сложно.

Не вполне ясно, и как продвигаются переговоры Штатов с ЕС: утечки в Bloomberg свидетельствуют о том, что Брюссель может пойти на уступки Вашингтону (например, отказаться от многих контрмер) ради более быстрого заключения сделки. Такой сценарий выглядит возможным прежде всего потому, что уже 9 июля закончится объявленная Дональдом Трампом 90-дневная пауза в торговой войне. Этим «дедлайном» объясняется спешка и других торговых партнеров США, в том числе Японии и Южной Кореи. В сочетании с тем, что от поставок этих и других стран Вашингтон зависит меньше, чем от продукции КНР, соглашения с ними могут оказаться для Штатов более выгодными.

Китай же в связи с повсеместной активизацией переговоров планирует тщательнее следить за условиями сделок: в Минкоммерции дали понять, что готовы вводить ограничения против всех, кто пожертвует торговыми отношениями с Пекином ради соглашений с США.

Кристина Боровикова