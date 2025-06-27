«Часть американского автопрома уже простаивает из-за нехватки редкоземов»

Сообщения американских и китайских официальных представителей о достижении торгового соглашения вызвали оптимизм во многих международных СМИ. Обозреватели пытаются оценить последствия этих договоренностей, но отмечают, что о полном снятии напряженности по торговым вопросам говорить еще рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Rex Arbogast / AP Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Китай подтверждает достижение рамочного торгового соглашения с США и снова призывает к пересмотру экспортных условий

США и Китай достигли взаимопонимания по торговым вопросам, заявил министр торговли США Говард Лютник, добавив, что Белый дом в ближайшее время планирует достичь соглашений с группой из десяти основных торговых партнеров.

Соглашение с Китаем закрепляет условия, изложенные (в ходе предыдущих раундов.— “Ъ”) в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном, включая обязательство Китая поставлять редкоземельные металлы, используемые во всем: от ветряных турбин до реактивных самолетов.

South China Morning Post (Гонконг, специальный административный район КНР)

Китай и США завершают оформление торговой сделки, Пекин подтвердил прорыв в переговорах

Китай заявляет, что рассмотрит и одобрит экспортные заявки на контролируемые товары, а США также снимут некоторые ограничения, что подтверждает прорыв в торговых переговорах, сосредоточенных на экспортном контроле.

Редкоземельные элементы — сырье, необходимое для производства высокотехнологичной продукции, в том числе для оборонной промышленности. Именно они стали одним из главных камней преткновения в торговых переговорах — огромная доля Китая в мировых перерабатывающих мощностях дает ему практически монопольный статус в поставках этого сырья.

США и Китай достигли соглашения в торговой войне — но конфликт сохраняется

Пекин и Вашингтон подписали соглашение об урегулировании спора вокруг экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и высокотехнологичной продукции. Однако снижения тарифов пока не видно на горизонте. Это не более чем первый шаг на пути к урегулированию торгового конфликта между США и Китаем, однако его нельзя назвать незначительным. Достигнутое сейчас соглашение в основном базируется на переговорах двух сторон в Женеве и Лондоне в мае и начале июня.

Достигнутая договоренность не более чем экстренная мера, позволяющая устранить самые настоятельные узкие места (в поставках.— “Ъ”). Между тем часть американской автомобильной индустрии простаивает из-за нехватки редкоземельных элементов. Китаю же для его промышленности безотлагательно нужны американские продукты высоких технологий. Однако стороны все еще далеки от всестороннего соглашения, которое бы также предусматривало отмену тарифов на постоянной основе.

Белый дом заявил, что США достигли соглашения с Китаем на фоне попыток закончить торговую войну

Cоглашение говорит о потенциальном прогрессе после нескольких месяцев торговой неопределенности и дестабилизации с тех пор, как Трамп занял свой пост в январе. Но оно также подчеркивает долгий путь, который предстоит пройти до окончательного детализированного торгового соглашения между двумя экономическими соперниками. Сделка в Женеве пошатнулась из-за введенных Китаем ограничений на экспорт критически важных минералов, подтолкнув администрацию Трампа к ответному экспортному контролю на ПО для разработки полупроводников, самолетов и других товаров.

«Мы заключили несколько великих сделок»: Трамп объявил о торговом соглашении с Китаем и сказал, что «еще одно великое» соглашение будет заключено с Индией

Трамп сообщил об этом на мероприятии в Белом доме, посвященном «большому прекрасному» проекту бюджета. Он не вдавался в подробности сделки с Китаем. Торговое перемирие принесло временное облегчение мировым рынкам, компаниям и потребителям, выбитым из колеи месяцами повышений тарифов и растущей неопределенности.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик