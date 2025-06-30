Комитетский минимум

Вопрос о том, сохранит ли исключенный из ЛДПР Ярослав Нилов пост председателя одного из ключевых комитетов Госдумы — по труду и социальной политике — остается открытым. В партии хранят по этому поводу молчание. Депутаты же других фракций, как и эксперты, сходятся во мнении, что менять главу эффективного комитета за год до выборов нецелесообразно и к тому же технически сложно: подобные решения согласовываются в администрации президента и правительстве, да и «скамейка запасных» у либерал-демократов не слишком длинная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, 25 июня один из старожилов ЛДПР Ярослав Нилов был исключен из партии и фракции «за нарушение партийной дисциплины» (поводом для этого стала публичная критика руководства партии). Сразу после этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал журналистам, что по поводу судьбы комитета намерен сохранить интригу до следующего дня (см. “Ъ” от 26 июня), однако и позже продолжил воздерживаться от комментариев.

Источник в Думе пояснил “Ъ”, что это внутреннее дело партии и фракции, напомнив о так называемом пакетном соглашении, согласно которому председательство в комитете по труду закреплено за ЛДПР. «Пока никаких предложений от ЛДПР ни другим фракциям, ни в совет Думы для обсуждения не поступало»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Сам Ярослав Нилов рассказал “Ъ”, что будет руководить комитетом как независимый депутат и сейчас среди главных его задач — реализация поручений президента, данных на Петербургском экономическом форуме. «Кроме того, у нас в портфеле комитета достаточно много законопроектов. Ожидаем от правительства внесения законопроекта, связанного с пенсионным обеспечением многодетных матерей. Много вносится поправок к закону "О ветеранах"». Также господин Нилов сообщил, что его личные инициативы теперь приобретут межфракционный характер: он будет кооперироваться с коллегами из «Новых людей», «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и КПРФ, а также со «старыми друзьями из ЛДПР, которые никуда не делись».

Представители других фракций оценивают работу Ярослава Нилова позитивно. «Я считаю, что он из молодых (глав комитетов.— “Ъ”) самый талантливый,— сказал “Ъ” первый зампред комитета по труду Николай Коломейцев (КПРФ).— Это внутренние передряги, зависть к успехам и талантам. Поверьте, социальный комитет — это не самое простое. Я бы не менял председателя. По крайней мере в ЛДПР людей, которые бы его заменили по этой тематике, с моей точки зрения, нет». «На мой взгляд, менять председателя комитета сейчас было бы ошибкой,— согласен депутат Андрей Кузнецов (СРЗП).— Социальный комитет на данный момент один из важнейших в Думе: ее повестка, наверное, на 70% состоит из социальных вопросов, да и повестка правительства — тоже. Нилову удается не политизировать законотворческий процесс, а выстраивать его эффективно, соблюдая регламент. Комитет профессионально работает благодаря ему. Конечно, незаменимых нет, но найти ему сейчас полноценную замену будет непросто».

Эксперты тоже согласны с мнением, что замена председателя такого комитета — задача не из простых. Глава «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отмечает, что Ярослав Нилов «справедливо считается одним из наиболее профессиональных и эффективных депутатов». При этом председательство в комитете — это не только партийная квота, оно всегда согласовывается с заинтересованными инстанциями: администрацией президента, аппаратом правительства, профильными министерствами и вице-премьером, подчеркивает эксперт. «То есть просто взять и поставить любого депутата из фракции на место Нилова не получится. Та же самая Татьяна Алексеевна Голикова (вице-премьер правительства РФ.— “Ъ”) спросит: а это кто вообще, как он будет с нами взаимодействовать? С точки зрения укрепления позиций Слуцкого в партии, наверное, было бы лучше у Нилова отобрать комитет, но вопрос, кого поставить на замену? И ответ далеко не очевиден»,— рассуждает господин Минченко.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что в случае, если ЛДПР попросит совет Думы заменить председателя комитета, другие фракции тоже могут выдвинуть свои кандидатуры. «И в этом смысле не очень понятно, что для ЛДПР лучше: оставить главой Нилова или представить кого-то нового из ЛДПР. Ведь совет Думы может не поддержать эту кандидатуру и отдать пост другой фракции»,— допускает эксперт. По его мнению, это вопрос «не партийной, а федеральной политики». «Тем более комитет важный, он занимается многими вопросами, включая вопросы миграции, которая сейчас стала одной из ключевых тем»,— резюмирует политолог.

Ксения Веретенникова