Трамп заявил, что у Ирана может быть секретный ядерный объект

У Ирана может быть еще один, четвертый атомный объект, сообщил президент США Дональд Трамп. Он, по словам господина Трампа, задействован в возможном создании ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Мы знали, что у Ирана много ядерных объектов, вероятно, три плюс еще один»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News. Речь, вероятно, идет об объектах в Натанзе, Фордо и Исфахане, по которым ВВС США нанесли удары 22 июня.

Местоположение четвертого объекта господин Трамп не назвал. По данным МАГАТЭ, в Иране действуют 27 атомных объектов.

В интервью президент США также сказал, что Иран вряд ли смог вывезти обогащенный уран с ядерных объектов, поскольку «это очень сложно и опасно». Он также допустил, что перед атакой входы на объекты, по которым пришелся удар, пытались забетонировать.

Подробнее — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».