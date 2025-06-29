Младший партнер с большими проблемами

Трехдневный партийный съезд социал-демократов в Берлине обнажил глубокий раскол, который партия переживает после проигрыша на парламентских выборах и решения войти в правительство на правах младшего партнера. Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль с трудом сохранил свой пост сопредседателя СДПГ, а министр обороны Борис Писториус вступил в противостояние с молодежным крылом партии. Такой исход съезда ставит под вопрос стабильность правительства Фридриха Мерца. Теперь канцлеру каждый раз предстоит гадать: действительно ли «младший партнер» поддержит его инициативы или в рядах СДПГ вспыхнет бунт, подобный тому, какой случился при избрании Фридриха Мерца главой правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц, министр финансов Германии Ларс Клингбайль, министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц, министр финансов Германии Ларс Клингбайль, министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Масштабное мероприятие стартовало в пятницу в Берлине. Партийный съезд должен был решить сразу несколько задач, стоявших перед СДПГ, которая получила исторически худший результат в 16,4% на последних выборах. Прежде всего, делегатам предстояло определить новый партийный курс и ответить на вопрос, как вернуть СДПГ статус «народной партии» и потерянных избирателей. Не менее важным было преодоление раскола, наметившегося после решения СДПГ войти в коалицию с христианскими и социальными демократами (ХДС/ХСС). С момента неудачного голосования в Бундестаге по кандидатуре будущего канцлера (Фридриха Мерца избрали лишь со второй попытки) оба партнера подозревали друг друга в саботаже.

Дополнительное напряжение внес и опубликованный в начале июня манифест, в котором группа социал-демократов призвала правительство пересмотреть оборонную политику и начать переговоры с Россией.

Наконец, партии предстояло выбрать новых лидеров, на плечи которых ляжет задача по восстановлению авторитета СДПГ.

Съезд не задался уже на этапе голосования за новое партийное руководство.

Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль, решивший баллотироваться в качестве лидера партии на второй срок, получил лишь 64,9% голосов. Столь низких результатов при голосовании за высший партийный пост в истории СДПГ еще не было. «Холодный душ», как немецкие СМИ окрестили произошедшее, стал закономерным итогом действий вице-канцлера, который за последние месяцы принял ряд непопулярных решений. Например, перед выборами он согласился выдвинуть кандидатуру Олафа Шольца на пост канцлера от партии вместо более популярного министра обороны Бориса Писториуса. Он возглавил коалиционные переговоры с ХДС/ХСС и отстранил от власти видных социал-демократов, таких как Свенья Шульце и Хубертус Хайль, входивших в кабинет Шольца. Его также критикуют за чрезмерную концентрацию власти в своих руках (господин Клингбайль занимает сразу три поста) и за то, что он оставил бывшего сопредседателя СДПГ Заскию Эскен без должности в новом правительстве. Результат голосования за Ларса Клингбайля выглядел особенно драматично на фоне 95% поддержки министра труда и социальных вопросов Бербель Бас, ставшей новым сопредседателем партии.

Второй день также не обошелся без сюрпризов. Глава молодежного крыла СДПГ (Jusos) Филипп Тюрмер вступил в спор с Борисом Писториусом, раскритиковав его идею введения обязательной военной службы в Германии. Жаркие дебаты продолжались несколько часов за закрытыми дверями. Хотя сторонам удалось избежать публичной ссоры и согласовать компромиссное заявление, сам факт разногласий быстро стал достоянием общественности.

Пожалуй, единственным спорным вопросом, который не попал в повестку, стал новый партийный «манифест». Его текст не раз всплывал в СМИ в последние недели, но на съезде о нем не упомянули ни слова.

Договориться социал-демократам удалось лишь по нескольким вопросам: делегаты призвали Израиль соблюдать международное право и сохранить хрупкий мир с Ираном посредством дипломатии.

Во внутренней повестке СДПГ намерена добиваться запрета «Альтернативы для Германии», несмотря на скепсис господина Мерца в этом вопросе.

Особое внимание привлек выбор «специального гостя» съезда. Им стал лидер крупнейшей турецкой оппозиционной силы — Республиканской народной партии (РНП) — Озгюр Озель. Сейчас РНП переживает серьезные трудности: после ареста мэра Стамбула и кандидата в президенты Экрема Имамоглу последовали массовые задержания оппозиционеров. Более 200 человек находятся под следствием. Сам Озгюр Озель рискует потерять руководство партией — 30 июня состоится судебное заседание, способное аннулировать итоги последнего съезда РНП, на котором он был избран председателем. В РНП называют действия властей политически мотивированными, указывая на то, что популярность Экрема Имамоглу значительно превышает рейтинги президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и призывают к досрочным выборам в ноябре. Делегаты съезда выразили солидарность с требованием освободить господина Имамоглу.

Такой жест социал-демократов вряд ли добавит очков Фридриху Мерцу, который на днях в ходе саммита НАТО пытался заручиться поддержкой президента Эрдогана в украинском урегулировании. Внутренние разногласия в СДПГ тоже не идут канцлеру на пользу: результат голосования за Ларса Клингбайля поставил под сомнение его политический вес и способность удерживать партию в русле коалиционной дисциплины. Тем более что ключевые линии разлома — отношение к перевооружению, военной службе и к «Альтернативе для Германии» — уже вышли за пределы кулуарных споров. СДПГ планирует выработать новый курс в течение двух лет, но экстренные меры нужны партии уже сейчас.

Вероника Вишнякова