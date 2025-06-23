Манифестом не вышел

Немецкие социал-демократы, выступившие за отказ от перевооружения Германии и прямые переговоры с Россией, начинают сталкиваться с последствиями своих заявлений. Один из соавторов так называемого манифеста, в котором содержится призыв к изменению политического курса страны, депутат Бундестага Ральф Штегнер, оказался в изоляции среди однопартийцев: его готовятся исключить из комитета парламентского контроля, отвечающего за надзор за спецслужбами. Причина — потеря доверия внутри партии и подозрительные, с точки зрения коллег-депутатов, связи с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Бундестага Ральф Штегнер

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Депутат Бундестага Ральф Штегнер

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Так называемый манифест, в котором более ста политиков от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) изложили свой подход к оборонной политике и отношениям с Россией, был опубликован в начале июня и вызвал широкий резонанс. Предложения, содержащиеся в шестистраничном документе, полностью противоречили курсу канцлера ФРГ, христианского демократа Фридриха Мерца, с которым социал-демократы находятся в одной правящей коалиции. В манифесте, выдержки из которого опубликовали Stern и Bild, предлагается отказаться от перевооружения бундесвера и начать переговоры с Россией, пересмотреть идею НАТО выделять 5% ВВП на оборону и остановить размещение в стране американских ракет средней дальности.

В противном случае, убеждены авторы, при эскалации конфликта Германия может стать «целью номер один».

«Военная риторика тревоги и масштабные программы вооружения не повышают безопасность Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и усиливают восприятие взаимной угрозы между НАТО и Россией»,— заявили политики СДПГ. Они считают, что поддержка европейскими странами Украины продиктована их законными интересами по обеспечению безопасности и стабильности. «На этой же основе должна быть предпринята чрезвычайно сложная попытка возобновить диалог с Россией после прекращения огня»,— добавили они.

Идеи манифеста подверглись резкой критике внутри СДПГ, а руководство партии дистанцировалось от документа. Министр обороны Борис Писториус назвал его «оторванным от реальности», а экс-председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс заявил, что «часть текста звучит как нарратив Кремля».

На этом фоне эксперт по внешней политике и депутат Бундестага Ральф Штегнер, считающийся одним из ключевых авторов манифеста, начал публично защищать документ. За неделю он дал несколько интервью, в которых констатировал провал политики принуждения Москвы к переговорам и призвал Германию изменить подход. Он также анонсировал сбор подписей для вынесения манифеста на рассмотрение съезда СДПГ в конце июня. По состоянию на 12 июня документ подписали более ста социал-демократов, но лишь пятеро, включая господина Штегнера, были действующими депутатами. Среди авторов — бывший председатель партии Норберт Вальтер-Борьянс, экс-лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених и экс-министр финансов Ханс Айхель.

Выступления Штегнера не остались без последствий: сначала штаб-квартира СДПГ в Ноймюнстере отменила его приглашение на ежегодный партийный ужин Rote Grutze, а теперь комитет парламентского контроля готовится исключить его из своего состава.

По данным Bild, это объяснили утратой доверия к депутату как в комитете, так и в целом внутри партии. Члены комитета должны быть переизбраны уже 26 июня, но Штегнера нет в списках. Ранее предполагалось, что его кандидатуру выдвинут на новый срок (возможно, даже с повышением) 24 июня, однако, по информации издания, этого не произойдет. Хотя в нынешней ситуации, даже если бы голосование состоялось, он вряд ли бы смог набрать нужное число голосов.

Комитет парламентского контроля курирует деятельность разведслужб ФРГ, и его члены имеют доступ к информации особой важности. В СДПГ считают, что оставлять Штегнеру доступ к таким данным неразумно. Причина не только в манифесте, но и в его встрече с российскими политиками в Баку в апреле. Тогда он в составе группы депутатов провел переговоры с экс-премьером России Виктором Зубковым и главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым. Причем социал-демократ скрывал эту встречу от Бундестага до тех пор, пока о ней не сообщили СМИ.

Станет ли он единственной жертвой среди инакомыслящих, прояснится на съезде СДПГ.

Вероника Вишнякова