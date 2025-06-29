Мошенники звонят из «автосервиса»

Новая схема мошенничества стала популярной, на этот раз с автосервисами. Злоумышленники звонят клиентам и предлагают перевести деньги за запчасти, перед этим получая доступ к данным автовладельца. Они связываются с мастерской под видом самого собственника машины или его близких, узнают подробности о ремонте и стоимость расходников и запчастей. Затем звонят клиенту уже от имени сотрудника сервиса и просят оперативно перевести деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавшие от таких действий рассказывают об этом в соцсетях: «Мне поступает звонок. Знали о моей машине абсолютно все, начиная с года выпуска машины, заканчивая тем, с какой проблемой я приехала. Мне рассказывают, что есть три варианта: поставить китайский аналог, подержанную деталь или оригинал. Он, понятно, уже за другие деньги. Я соглашаюсь на него за 38 тыс. руб. И тут мне говорят: "А можно сейчас на карточку скинуть, чтобы купили как раз-таки деталь и все расходники?" Я перевожу деньги на запчасти. Мне перезванивают, говорят, что средства поступили и завтра можно приезжать за машиной. И тут же поступает звонок от службы безопасности Т-банка, там интересуются, куда переводились деньги. Я рассказала про автосервис.

И именно сотрудница банка рассказала мне про новую схему, что мошенники обманывают людей, которые пригнали машину в сервис. Им звонят, просят перечислить деньги за деталь. Мне посоветовали срочно обратиться в сервис и разобраться в ситуации».

О такой схеме мошенничества говорят и в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде. Тем не менее большинство мастерских уже проинформированы об угрозе, сказал в беседе с “Ъ FM” директор автосервиса «Fit Service Ярославское шоссе» Андрей Кузин: «Не скажу, что это происходит часто, потому что мы используем электронный документооборот для того, чтобы подписывать бумаги дистанционно. В Москве это очень популярно, поскольку далеко не все клиенты могут все время ремонта находиться на станции.

Бывает так, что звонит якобы сын или жена автовладельца, связь как будто бы плохая. Они много раз все переспрашивают, по сути, пытаясь вытащить эти маркерные позиции: какая машина, какой ремонт.

Далее они уже связываются с клиентом с мобильного телефона под видом автосервиса и, аргументируя тем, что нужно заказать какие-то запчасти, так как знают, какие работы необходимы, просят отправить предоплату. Но специалисты проинструктированы, попадались такие звонки, в которых выведывали информацию, так что мы сразу же звоним непосредственно заказчику, который привез автомобиль, и уточняем информацию».

Постепенно участники рынка адаптируются к угрозе, исходящей от таких мошенников, рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов: «Проблема наблюдается уже пару лет. Единственное, что в какой-то момент она была острой, потом затихла. Возможно, потому что мошенники не получают столько денег, сколько хотели бы. Масштаб ущерба для конкретного клиента в большинстве случаев не превышает примерно 100 тыс. руб. Потребители на малые суммы смотрят достаточно лояльно, но, если сумма достаточно большая, они более аккуратны. А вот 10, 20, 30, 40 тыс. руб. они охотно переводят, если мошенникам удалось вызнать данные и обмануть автовладельцев. Сейчас это исключительно редкая история, потому что большинство сервисов уже более или менее предупреждены об этом, это во-первых. Во-вторых, обычно клиенту не надо узнавать свой телефон, это в принципе ненормальное поведение. Но дело в том, что мошенники достаточно опытные психологи и хорошие социальные инженеры, и иногда бывает, что психологическую защиту пробивают. В какой-то момент таких эпизодов, может быть, за год было три-десять по России. Это то, что оказалось известно нам. Но вроде как эта эпидемия спала, и в последнее время об этом ничего такого не слышим.

Периодически СМИ, различные общественные палаты, Совет федерации предупреждают о том, что такое бывает. Возможно, кто-то из них натыкается на такой вопрос, или же это необходимо для поддержки какого-нибудь законодательной инициативы. Есть два закона, о которых может идти речь. Первый — о защите персональных данных, которая на сегодняшний день для автосервиса обязательна так же, как для банка и госучреждения. Второй — о том, что операторы сотовой связи в какой-то момент будут обязаны предоставлять данные о том, кто звонит. То есть станут классифицироваться все входящие вызовы: банк так банк, сервис так сервис».

Есть несколько способов получить личные данные клиента автосервиса, отметил эксперт в сфере информационной безопасности Игорь Бедеров: «Если мы обратим внимание на то, как сегодня работают маркетинговые кабинеты у интернет-площадок рекламы, у операторов сотовой связи, которые тоже предлагают большой спектр в этой сфере, то очень удивимся. Дело в том, что на сегодняшний день все они предлагают уникальные возможности. То есть вы можете, например, получать сведения, отправлять какую бы то ни было рекламу на те телефоны, с которых, звонили, например, в автосервис или какую-то другую компанию. Для этого вы собираете пул номеров, которые относятся к мастерской, например, в Москве, и дальше на каждый из них будет направлена реклама. Допустим, через десять минут каждый из звонивших получит уведомление о том, что на его заказ назначен такой-то специалист, и дальше получается, что третья сторона как будто бы выступает посредником во взаимоотношениях с автосервисом и их потенциальным заказчиком.

Такого рода вещи, безусловно, достаточно просты, эффективны и позволяют перехватывать клиентскую базу. И самое главное и печальное — об этом мало кто знает».

Участники рынка отмечают, что чаще всего действию мошенников подвержены клиенты автосервисов эконом-класса, таким организациям необходима оплата деталей и услуг авансом.

Андрей Дубков