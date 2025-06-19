По мошенникам ударят сообща

На площадке «Т-Двор» в первый день Петербургского международного экономического форума обсудили новую стратегию борьбы с телефонными мошенниками и представили десять антифрод-ударов — комплекс инициатив банков, операторов связи и государства. Один из главных фокусов — защита звонков, особенно в мессенджерах: сейчас мошенники пользуются ими в шести из десяти случаев. Хотя еще год назад популярнее были классические звонки. С подробностями — Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, как бороться с новыми приемами мошенников, рассказал руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов: «Операторы связи за счет использования специальной технологии глубокого анализа дата-трафика могут детектировать, например, нехарактерно долгие разговоры в мессенджерах. Введение в заблуждение у мошенников занимает часы: до этого человек никогда не говорил дольше пяти минут, а вдруг начал разговаривать два часа. Атаки зачастую гибридные: начинают звонить по обычной связи, продолжают в мессенджерах. Помогла бы временная блокировка: при выявлении подозрительного звонка блокировать в том числе голосовой трафик в мессенджерах на период атаки. Сами мессенджеры, безусловно, имеют большой арсенал противодействия, и на самом деле функции есть даже самые простые. В мессенджерах сейчас есть возможность не допускать до пользователя звонки не из его контактной книги».

Десять антифрод-ударов охватывают все поле атаки от голосовых вызовов до операций с криптовалютой. В числе предложений — внедрение речевой аналитики у операторов. Такой сервис уже реализован у «Т-Мобайла»: технология на основе искусственного интеллекта, которая распознает мошенничество во время звонка за 33 секунды. Подобные решения позволяют ежегодно спасать десятки миллиардов рублей клиентских средств. Чтобы такие технологии не оставались точечными инициативами, в России появится единая государственная система, в которую будут встроены и бизнес, и правоохранители.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов рассказал о главных задачах системы: «Основных задач три. Первая — обеспечить координацию и взаимодействие всех заинтересованных сторон в рамках единых стандартов, чтобы все быстро передавалось от операторов к банкам и правоохранительным органам. Вторая — сама ГИС должна быть участником противодействия. То есть системы, которые сейчас есть у операторов и банков, тоже должны работать, но и ГИС должна обладать своей собственной компетенцией, собственным искусственным интеллектом. В том числе он может быть использован операторами связи, у которых нет таких мощных антифрод-систем, как у самых крупных. И третья — это мобильное приложение, онлайн-информирование гражданина обо всех вариантах мошенничества, которые могут быть. И тревожная кнопка, нажимая которую, гражданин говорит: "у меня проблемы, помогите мне". И при определенных настройках эта кнопка делает фриз на телефоне».

Представленные меры могут лечь в основу законопроекта, который усилит уже принятые решения в сфере противодействия мошенничеству. Бизнес при этом готов делиться технологиями, если это позволит защитить клиента вне зависимости от того, каким оператором или банком он пользуется.