Блок за аккаунт

В России начинают приостанавливать услуги связи гражданам и юридическим лицам, которые предоставляют в аренду свои аккаунты мошенникам. Полиция фиксирует постоянный рост числа преступлений, связанных с использованием высоких технологий, которое сейчас составляет почти половину от общего числа криминальных деяний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полиция совместно с другими ведомствами приступает к блокировке номеров граждан, которые помогают «телефонным» мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Все чаще кол-центры иностранных преступников для звонков жителям нашей страны за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями,— пояснила она.— Для предотвращения и пресечения фактов дистанционного мошенничества МВД России совместно с заинтересованными ведомствами приступило к реализации мероприятий по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях».

Аренда аккаунтов, добавила госпожа Волк, может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Отметим, что за первые четыре месяца этого года полиция зарегистрировала более 242 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), из них более 124 тыс. тяжких). Их удельный вес в общем количестве преступлений составляет 42%, а раскрываемость — 25,3%. Две трети раскрытых преступлений приходится на полицию.

В полицейском ведомстве отмечают, что жертвами ИКТ-преступлений стали 39,5 тыс. пенсионеров и около 3 тыс. несовершеннолетних. На 8,3% возросло использование злоумышленниками сети Интернет, на 46,2% — мессенджеров.

По данным правоохранителей, злоумышленники часто используют Telegram для организации на территории России инфраструктуры, позволяющей осуществлять временное предоставление доступа к аккаунтам WhatsApp, которыми и пользуются преступники. Только одна из раскрытых МВД и ФСБ преступных групп с сентября 2024-го по март 2025 года таким образом передала более 11,4 тыс. аккаунтов российских граждан, с использованием которых совершено порядка 1 тыс. преступлений, связанных с неправомерным доступом к учетным записям портала «Госуслуги», общая сумма ущерба составила 400 млн рублей.

Что касается приостановления услуг связи юридическим и физическим лицам (пока на 30 суток, хотя законом такой срок не ограничивается), то, как пояснили «Ъ» в МВД, операторы будут принимать такие меры на основании мотивированных решений полиции и других госорганов в соответствии с ч. 1 ст. 46 закона «О связи». Кстати, о причинах приостановления услуг связи можно узнать по номеру 8 (495) 137-52-00.

Александр Александров