Связь выходит на площадку

Застройщиков могут обязать предусматривать площадки для базовых станций в новых жилищных комплексах (ЖК). Современная застройка препятствует прохождению сигнала, из-за чего качество связи в ЖК оказывается низким, что усугубляется растущей нагрузкой на сеть. Операторы связи инициативу поддерживают, говоря, что сейчас она может упростить строительство сети: зачастую форма владения землей не предполагает размещения на ней телеком-оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минцифры прорабатывает инициативу, по которой застройщики будут обязаны предусматривать места для размещения инфраструктуры связи, включая инфраструктуру для радиосвязи (например, антенно-мачтовые сооружения) в новых жилищных комплексах, рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердили еще три собеседника в отрасли.

По словам одного из них, такая инициатива в числе прочих обсуждалась на стратегической сессии по развитию отрасли связи с участием премьер-министра Михаила Мишустина в конце мая и готовится к внесению в Госдуму в сентябре. По словам другого, сейчас обсуждается предусматривание площадок для опор связи, а именно площадки для них и точки присоединения к электричеству в ЖК. По его словам, инициатива сейчас «на раннем этапе проработки».

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” сказали, что подобный законопроект пока к ним не поступал и что задача по обеспечению населения интернетом находится «на постоянном контроле правительства, однако преждевременно говорить о конкретных инициативах». В Минстрое корреспонденту “Ъ” посоветовали обратиться в Минцифры, где “Ъ” не ответили.

Регуляторы не впервые пытаются упростить размещение инфраструктуры связи в городах. Так, ранее “Ъ” сообщал, что Минцифры планирует вернуть базовые станции на территории высших учебных заведений, куда их запретили ставить в 2021 году (см. “Ъ” от 24 июня). В первом чтении принят законопроект, разрешающий строительство линий связи в границах полос отвода автодорог (см. “Ъ” от 16 октября 2024 года).

Опрошенные “Ъ” операторы связи инициативу поддерживают. В «Вымпелкоме» сказали, что выступают за все предложения, «направленные на создание благоприятных условий развития сетей связи». В Т2 объясняют, что проблемы со связью в новых ЖК обусловлены тем, что конструкции современных зданий «зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций». В МТС считают, что уже на этапе планирования сооружения новых ЖК и кварталов целесообразно предусматривать возможность и места размещения для телеком-оборудования: «Это сократит сроки последующего согласования размещения связной инфраструктуры, удешевит ее интеграцию и позволит обеспечить стабильной мобильной связью новостройки уже на момент ввода их в эксплуатацию». В «МегаФоне» добавляют, что нагрузка на сеть в новых ЖК с каждым годом растет — «новостройки заселяются молодыми семьями, которые активно пользуются интернетом, видеосвязью, стримингом и онлайн-сервисами». «Сегодня мы вынуждены решать такие задачи точечно, усиливая покрытие за счет дополнительных антенн или базовых станций. При этом без наличия выделенных площадок и возможности заранее спланировать размещение телеком-оборудования процесс усложняется»,— объясняют в «МегаФоне».

Поиск земли под сооружение антенно-мачтовых сооружений (АМС) в уже утвержденных квадратах застройки требует дополнительных усилий: зачастую категория и форма владения землей не предполагает размещения на ней телеком-оборудования и приходится искать альтернативные участки для размещения АМС и базовых станций, добавляет источник на телеком-рынке. Сами же темпы строительства и сдачи жилых объектов за прошлый год сократились на 21% (см. “Ъ” от 5 февраля).

В России уже предусмотрен комплекс требований к инфраструктуре связи в новых ЖК, например, по разводу оптоволоконных линий, точек доступа Wi-Fi или по обеспечению покрытия связью, объясняет основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов. При этом он считает, что новые меры не увеличат издержки застройщиков. В «Клубе инвесторов Москвы» (объединяет крупных застройщиков), в группах «Самолет», «Основа» и ФСК не ответили “Ъ”.

Алексей Жабин, Дарья Андрианова