Связник на обочине

IT-комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект, разрешающий строительство линий связи в границах полос отвода автодорог. Сейчас операторам связи зачастую отказывают в размещении оборудования вдоль них, что замедляет скорость строительства сети, а отсутствие инфраструктуры повышает аварийность на дорогах. Операторы законопроект поддерживают, но говорят, что его следует доработать. Другой значимой проблемой является отсутствие подключения к электричеству на 80% трасс, которые еще не обеспечены сотовой связью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект об упрощении размещения объектов связи вдоль дорог на заседании 15 октября. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за различий в федеральных законах владельцы автодорог отказывают в размещении линий и сооружений связи операторам. Кроме того, законопроектом предлагается возмещать расходы операторов в случае переноса или переустройства линий и сооружений связи «из-за строительства, расширения или ремонта дорог и мостов», говорится в пояснительной записке.

В Минцифры “Ъ” сказали, что законопроект призван урегулировать вопросы размещения объектов связи вдоль автомобильных дорог. «Размещение базовых станций непосредственно в полосе отвода дорог позволит повысить качество связи, снизит расходы операторов и сократит сроки строительства инфраструктуры связи»,— добавили в министерстве. В Минтрансе не ответили “Ъ”.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ «О связи» и «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» внесла в Госдуму группа сенаторов (Андрей Клишас, Андрей Шевченко и др.) и депутатов (Александр Хинштейн, Евгений Москвичев и др.) 29 мая. Он закрепляет, что земельные участки «в границах полос отвода автодорог» могут использоваться для размещения и эксплуатации сооружений связи. Сейчас в федеральном законе «Об автомобильных дорогах» ширина придорожных полос варьируется от 25 до 100 метров в зависимости от класса автодорог.

«Сейчас практически везде на дорогах общего пользования вне крупных населенных пунктов отсутствует связь»,— напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Это влияет на безопасность дорожного движения и аварийность, потому что без связи, например, система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС бесполезна, говорит он. В «Росавтодоре» инициативу комментировать не стали.

В МТС законопроект поддерживают, но говорят, что его следует доработать: устранить разночтения в понятиях, разрешить размещать антенно-мачтовые сооружения (АМС) в полосе отвода и придорожной полосе.

«Покрытие связью участков автодорог сталкивается с двумя ключевыми препятствиями: подключением к энергетике и отказами в доступе для размещения АМС в полосе отвода автодорог»,— добавляют в пресс-службе МТС.

«В полосе отвода не допускается размещение антенно-мачтовых сооружений, в результате чего их строительство рядом с трассами на данный момент невозможно»,— добавляют в «МегаФоне». Удаленность базовой станции от трассы негативно влияет на качество связи, уменьшает размер покрываемого участка. В компании также говорят, что сейчас 80% участков трасс без сотовой связи не обеспечены подключением к электросетям.

«Операторы связи зачастую поставлены в зависимость от владельцев автодорог из-за противоречий в различных федеральных законах и отсутствия единых условий под размещение объектов и линий связи»,— считает партнер iKS-Consulting Татьяна Толмачева. Обустройство связи вдоль федеральных автодорог — это «обременение операторов связи», поэтому закон, защищающий операторов от издержек, необходим, говорит независимый аналитик, автор профильного Telegram-канала о телекоммуникациях abloud62 Алексей Бойко. При этом издержки автодорожных компаний неизбежно вырастут: нельзя построить современную дорогу с качественным телеком-покрытием, не потратившись на инфраструктуру связи, говорит он.

Алексей Жабин, Татьяна Исакова