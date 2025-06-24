Вышечное образование

Минцифры планирует вернуть базовые станции на территории высших учебных заведений, куда их запретили ставить в 2021 году. При этом запрет продолжит распространяться на школы и детские сады. Операторы ослабление запрета поддерживают, объясняя, что сейчас из-за него в некоторых локациях связи нет полностью, что влечет невозможность вызвать экстренные службы. А эксперты считают, что решение призвано снять высокую нагрузку на сеть в крупных городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минцифры планирует разрешить установку базовых станций на зданиях вузов уже с сентября 2025 года, рассказал “Ъ” источник в топ-менеджменте крупного оператора связи. По его словам, министерству удалось договориться с Роспотребнадзором, который в 2021 году запретил устанавливать базовые станции на территории учебных заведений из-за негативного воздействия излучения. Сейчас готовы изменения в соответствующий СанПиН, говорит он.

В Минцифры “Ъ” подтвердили, что согласовали позицию с Роспотребнадзором об исключении запрета на размещение базовых станций на территории вузов. «Этим решается вопрос обеспечения связью территорий вузов, зачастую весьма значительных по размерам, и, соответственно, близлежащей городской застройки»,— добавил представитель министерства. Он также подчеркнул, что изменение санитарных правил не касается организаций среднего и дополнительного профессионального образования, «так как на территории данных организаций обучаются лица младше 18 лет, для них запрет остается». В Минцифры не назвали сроки принятия инициативы.

Сейчас в России насчитывается более 1 тыс. государственных и негосударственных вузов. В 2021 году Роспотребнадзор ввел новый СанПин, который запретил установку базовых станций на территориях детских садов, школ и вузов. Ранее “Ъ” писал, что до конца 2025 года операторы связи закончат демонтаж базовых станций на территориях школ и детских садов, как того еще три года назад потребовал Роспотребнадзор «из-за рисков негативного влияния излучения» (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года).

Кроме того, Минцифры просило руководство регионов смягчить местные запреты на установку оборудования ближе 25–150 м от соцобъектов и жилых домов. Министерство считает, что местные ограничения приводят к прекращению работы связи и ограничивают развитие инфраструктуры, притом что безопасность оборудования подтверждается Роспотребнадзором (см. “Ъ” от 10 октября 2024 года).

Опрошенные “Ъ” операторы связи поддерживают смягчение правил. «Это позволит устранить "слепые зоны" в цокольных, лабораторных этажах, корпусах специального назначения, сделать оптимальной нагрузку на сеть, повысить скорость передачи данных в пиковые часы»,— добавляют в «МегаФоне». В «Вымпелкоме» объясняют, что в случае непринятия правил произойдет ухудшение покрытия связью, «а на ряде локаций связь может пропасть вовсе, что затронет не только образовательные учреждения, но и ближайшее территории».

В Т2 добавляют, что деградация связи влечет невозможность вызвать экстренные службы, а ограничение избыточно, «особенно на фоне того, что действующие нормы СанПин в десятки, а иногда в сотни раз строже зарубежных». Кроме того, по словам представителя оператора, отмена запрета «способствует размещению оборудования в интересах жителей прилегающих районов, поскольку вузы чаще всего располагаются в центре населенных пунктов, в хорошей локации под установку базовых станций». Он добавляет, что соответствующий проект постановления может вступить в силу с сентября 2025 года и действовать до января 2027 года. Источник “Ъ”, близкий к правительству, подтвердил планируемые сроки реализации. В МТС не ответили “Ъ”.

«Операторы находятся в постоянном поиске удобных точек для размещения оборудования, а вузы — это и сосредоточение абонентов, и удобное расположение, зачастую в центре города»,— напоминает управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Так как в крупных городах высокая нагрузка на сеть, дополнительные сайты всегда актуальны для операторов, заключает он.

После сдачи номера в печать Роспотребнадзор предоставил комментарий:

«Проектом изменения в санитарные правила СП 2.4.3648-20 предусматривается возможность размещать их на территории образовательных организаций высшего образования в соответствии с общим порядком.

Деятельность высших учебных заведений зачастую связана с проведением научных работ и использованием большого количества данных, в связи с чем устойчивая стабильная сотовая связь необходима для полноценной работы. При этом, размещение базовых станций сотовой связи на территории высших учебных заведений не приведет к увеличению рисков, связанных со здоровьем студентов и преподавателей. Установка устройств будет возможна на общих основаниях.

Согласно действующим нормативным документам, для установки базовой станции сотовой связи ее владелец сначала обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию, затем представить результаты измерений уровней электромагнитных полей на прилегающей территории к базовой станции и внутри зданий. Только по результатам экспертизы может быть выдано соответствующее заключение, которое является основанием для установки станции сотовой связи».

Алексей Жабин, Татьяна Исакова