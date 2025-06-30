Из самогона выделяется водка

Luding Group запускает производство водки в суперпремиальном сегменте под маркой «Полугар». Под таким названием Luding уже выпускает дистиллят, его производство продолжится. Эксперты расценивают инициативу как попытку масштабировать бренд в условиях стагнирующего водочного рынка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Крупный импортер и дистрибутор алкоголя Luding Group начнет производство водки под маркой «Полугар» крепостью 38,5%, рассказали “Ъ” в группе. Напиток позиционируется как суперпремиальный, заявленная цена у него составит около 1,3 руб. за 0,5 л.

В начале 2025 года компания стала владельцем бренда «Полугар», выкупив его у главного винокура и технолога компании «Родионов с сыновьями» Ильи Родионова. С 2022 года Luding Group была эксклюзивным дистрибутором зернового дистиллята «Полугар», который продолжит выпускаться параллельно с одноименной водкой. По словам Ильи Родионова, в производстве водки будет использовано только органическое зерно и солод.

Производство водки «Полугар» будет сосредоточено на партнерском предприятии Luding Group Коломенском винно-коньячном заводе, на мощностях которого компания уже разливает водку, ликеры, виски и джин. По словам управляющего директора Luding Group Гарегина Шахмеликяна, каждая партия «Полугара» будет составлять 20 тыс. бутылок. Основным направлением дистрибуции напитка будет крупный ритейл, ресторанный бизнес.

По словам господина Шахмеликяна, в компании планируют занять место в топ-3 сегмента водок суперпремиум, обеспечив доступность в 50 тыс. торговых точек в России.

В категории крепкого алкоголя в данный момент компания также занимается производством собственных брендов: водки Tchaikovsky, джина Lockwood, коньяка «Айвазовский».

Общий выпуск новых водочных брендов в целом на российском рынке сокращается. Так, по данным аналитической компании «Нильсен», в январе—марте 2025 года в РФ появилось 22 новых бренда водки, что на 13,64% меньше год к году. В стране сейчас слишком много водочных брендов, отмечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

По данным рейтинга A.List, по итогу 2024 года в России торговалось около 2,1 тыс. марок водки и только на топ-10 брендов пришлось 38% от всех продаж.

В то же время сейчас фиксируется снижение продаж и производства водки, что связано в том числе с резким ростом акцизов с начала 2025 года,— это особенно отразилось на водке дешевого ценового сегмента, говорит коммерческий директор Stellar Group (бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов. С начала 2025 года акциз на этиловый спирт вырос почти на 15%, до 740 руб. за 1 л.

Все больше производителей водки начали развивать продукцию в премиум-сегменте. По данным президента компании Ladoga (водка «Царская») Вениамина Грабара, доля премиальной водки в структуре розничных продаж на российском рынке по итогам пяти месяцев 2025 года составляет 10,4%, суперпремиальной — 1,8%. В качестве основной причины он выделяет рост минимальной розничной цены на водку — с 299 руб. за 0,5 л до 349 руб. за 0,5 л. Из-за этого разница между дешевой водкой и премиальной сократилась, поэтому часть потребителей приняла решение переплатить и прейти в другую ценовую категорию, поясняет господин Грабар. Директор по маркетингу «Татспиртпрома» (водки «Алтай», Graf Ledoff) Елена Слободанюк также отмечает рост интереса к водке в ценовом сегменте 600–800 руб. за 0,5 л.

Андрей Московский предполагает, что запуск водки под брендом «Полугар» — это, скорее всего, попытка увеличить дистрибуцию одноименного дистиллята. По его словам, основной риск — долгий срок создания премиального бренда: «У Simple Group с водкой "Онегин" на это ушло около семи лет».

Владимир Комаров