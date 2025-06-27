Дистилляты на замке

В России доля импортного крепкого алкоголя без учета водки в структуре розничных продаж в январе—мае 2025 года сократилась до 29,8%, 5,72 млн декалитров (дал). Такая тенденция связана в том числе с ростом пошлин на ввозимый алкоголь из недружественных стран, а также с выходом российских производителей в новые для себя категории, говорят эксперты. На рынке прогнозируют дальнейший рост давления местной продукции на импортную, хотя общие объемы продаж спиртного будут стагнировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—мае 2025 года доля импортной продукции в структуре розничных продаж крепкого алкоголя (без водки) снизилась на 2,7 процентного пункта год году, до 29,8% или около 5,72 млн дал, следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Всего было продано 19,21 млн дал такой продукции, что на 0,05% больше год к году. Заметно сокращается реализация напитков из Армении — на 18,5%, до 1,36 млн дал, Италии — на 14,6%, до 681,4 тыс. дал, США — на 37,2%, до 266,18тыс. дал, Франции — на 4,9%, до 210 тыс. дал, Белоруссии — на 0,3%, до 192,73 тыс. дал.

Собеседник “Ъ” на алкогольном рынке объясняет отрицательную динамику продаж армянского крепкого спиртного политическими причинами, связанными с охлаждением отношений Армении с РФ.

В остальном на сокращение доли импортного крепкого спиртного повлияло увеличение пошлин на ввоз такой продукции из недружественных стран, объясняет коммерческий директор Stellar Group (бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов.

С сентября 2024 года ставка на импортный алкоголь крепостью свыше 9% (в том числе ликер, водку, ром, джин, бренди, виски), ввезенный из недружественных стран, была повышена до 20%, но не менее €3 за литр.

Это привело к заметному росту стоимости импортного спиртного, комментирует президент компании Ladoga (бренды Cool Skeleton, Fowler’s, Barrister) Вениамин Грабар. «Даже несмотря на возвращение многих известных западных алкогольных брендов благодаря параллельному импорту, потребитель видит совсем другие цены и автоматически начинает искать им замену»,— поясняет эксперт.

По мнению директора аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, снижение доли импорта не говорит о снижении объемов его реализации.

С 2021 года российский алкогольный рынок рос в основном за счет наращивания продаж местными производителями, в то время как реализация ввозимой продукции оставалась стабильной, поясняет он. По словам гендиректора по коммерческим вопросам АО «Татспиртпром» (Smoky Peaks, Royal Raven, Cubana Cultura) Юрия Карякина, в 2024 году компания вывела на рынок 46 новых товарных позиций, в том числе новые марки виски и рома. Согласно данным Ladoga, по итогу января—мая 2025 года продажи их виски выросли на 78,6% год к году. По информации Александра Гревцова, с 2021 года по 2025 год наиболее заметное перераспределение долей в пользу российских компаний произошло в виски (импорт сократился с 56% до 30%) и роме (доля импорта снизилась с 99% до 50%).

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский не ожидает резкого снижения доли импортного спиртного до конца текущего года. Но в следующие два года это будет заметно ощутимо, прогнозирует он. Господин Дробиз в целом ждет стагнации продаж алкоголя в РФ до 2028 года, так как его потребление уже достигло своего максимума.

В то же время, по имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, продажи спиртного из некоторых стран, наоборот, заметно возросли: из Грузии — на 17,5%, до 682 тыс. дал, Германии — на 16%, до 183 тыс. дал, Шотландии — на 5,2%, до 1,27 млн дал.

В категории крепкого алкоголя из Германии везут в основном ликеры, уточняет Андрей Московский. К тому же в российской рознице ниша подобных напитков очень сильно занята немецким Jagermeister, который до сих пор эксклюзивно импортируется ГК «Руст», добавляет эксперт. Из Шотландии поставки растут за счет виски и премиального джина, уточняет эксперт. Несмотря на высокие цены, у таких напитков, по его словам, «есть верные потребители, предпочитающие при прочих равных импортную продукцию российской».

Владимир Комаров