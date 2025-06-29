Алмазам ограняют перспективы

Цены на необработанные алмазы в ближайшие два-три года могут вырасти почти на 50%, до $189 за карат. Об этом пишет Forbes со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Kept. Сейчас рынок восстанавливается после заметного снижения. В 2024 году средняя цена на необработанные камни упала почти на 15%. Ситуацию удалось стабилизировать к концу года благодаря мерам поддержки со стороны добывающих компаний. Аналитики ожидают, что спрос на ювелирные изделия с алмазами останется устойчивым, на уровне около $83 млрд в год. При этом предложение будет постепенно сокращаться. Уже к концу 2025-го объемы добычи могут упасть ниже 82 млн карат в год, минимальные показатели за последнее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Впрочем, такие прогнозы все же стоит воспринимать с осторожностью, считает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов: «На мой взгляд, уровень в $189 — это все-таки не перспектива следующего года. Такая цена возможна через 2-2,5 года в случае сохранения инфляционных процессов. Основной упор, конечно, на то, что период низкого спроса пройден, но это суждение основывается на том, что в дальнейшем нас не ждут финансовые потрясения на мировых глобальных торговых площадках. С этим тезисом я пока не готов согласиться, полагаю, что нас все-таки ждет просадка ключевых фондовых площадок, а это традиционно вызывает потерю интереса к демонстративному потреблению.

Если говорить о влиянии санкций на рынок, то российские минералы сейчас не поступают напрямую на западные биржи, но в больших объемах наша продукция идет в Индию и уже оттуда под видом индийской ювелирной продукции поступает на рынки Европы. Здесь действительно может иметь место дополнительный промежуточный этап, но, на мой взгляд, все-таки это вторичный фактор. Первичным являются все-таки попытки алмазодобывающих компаний ограничивать поставки сырья на рынок. И весь 2024 год мы видели, что и De Beers этим занимался — сокращал объемы сетов, которые выставлял на биржу, и наша АЛРОСА тоже».

Будущее рынка природных алмазов во многом зависит от конкуренции с синтетическими камнями, но и они за последние три года подешевели на 75%. Меняется и отношение к дорогим украшениям, отметил глава аналитической дирекции «БКС Мир Инвестиций» Кирилл Чуйко: «На наш взгляд, рост цен на алмазы в ближайшее время достаточно маловероятен, особенно в долгой перспективе, все-таки они уже постепенно выходят из моды. С другой стороны, у нас есть приток искусственных бриллиантов. Спрос на драгоценные камни падает уже достаточно давно, единственный период за последние лет 10, когда они опять стали популярны, — это когда люди перестали путешествовать и больше интересовались потреблением. Сейчас выгодное время не лезть в алмазы, если речь идет об инвестиционной ценности. Исторически так было принято у людей — кольцо было очень крупной и важной покупкой.

Сейчас смысла какого-то большого в этом нет, молодое поколение гораздо проще относится к таким вещам и предпочитает больше денег тратить именно на опыт, путешествия, нежели на какое-то украшение, которое тоже не всегда будет носиться».

На рынке природных камней по-прежнему преобладают бриллианты весом до 2 карат, на них приходится более 85% спроса. Основу индустрии традиционно составляют помолвочные кольца. Параллельно набирает популярность тренд покупки украшений не в подарок, а для себя.

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Валерия Калинина