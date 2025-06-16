Огранка не держит спрос

Индия — крупнейший огранщик алмазов — вновь сократила импорт сырья после относительно активных закупок в марте и апреле. В АЛРОСА связывают динамику со снижением опасений гранильных компаний из-за торговых пошлин. А аналитики говорят о стремлении сократить запасы перед высоким сезоном осенью, что может стимулировать рост цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Индия, на которую приходится почти 90% мировой огранки алмазов, в мае сократила импорт необработанных камней на 12,3% год к году, до 9,1 млн карат. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). В денежном выражении импорт снизился на 11,5% к маю 2024 года, до $1,062 млрд. Относительно апреля показатели сократились на 15,4% и 12,9% соответственно.

Негативную динамику по итогам мая показали и поставки бриллиантов из страны. По оценкам GJEPC, в прошлом месяце Индия экспортировала 1,2 млн карат стоимостью $949,7 млн. Это на 22,5% и 35,5%, соответственно, меньше, чем годом ранее, и на 8% и 16,7%, чем в апреле.

В апреле Индия наращивала импорт алмазов, а в марте отмечалась активизация закупок относительно предыдущих месяцев (см. “Ъ” от 15 апреля).

В АЛРОСА отмечают, что объемы импорта снизились к апрелю 2025 года главным образом за счет мелких камней.

Как указывают в компании, это видно и по росту средних цен в мае — до $130 за карат, уровня, который был в последний раз год назад. Другая причина — тарифная «нервозность» гранильных компаний, которые, опасаясь ограничений, активно закупали камни в марте и апреле. В мае опасения снизились, продолжают в АЛРОСА. Таким образом, считают в компании, снижение импорта к средним значениям говорит об улучшении взгляда на перспективы ведения гранильного бизнеса.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что на фоне сезонного снижения активности потребителей ювелирных изделий с бриллиантами индийские огранщики пытаются не наращивать запасы алмазного и бриллиантового сырья и работать «с колес». По его словам, традиционно «спокойный» период в огранке и потреблении украшений продлится до конца лета.

«В сентябре на фоне сезонного роста активности ритейла низкие запасы в огранке, по нашим оценкам, будут дополнительным драйвером роста цен на алмазы»,— говорит эксперт.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев, впрочем, считает, что рынок все еще в слабом состоянии. «Тарифы США усиливают неопределенность среди всех участников, на фоне чего чистый экспорт бриллиантов в мае из Индии был на минимуме с декабря прошлого года»,— указывает он. По словам господина Алиева, позитивная динамика в летние месяцы этого года может быть в случае, если США обнулят или значительно сократят пошлины на индийские камни.

Павел Маринычев, глава АЛРОСА, в интервью телеканалу «Якутия 24» в апреле: «Мы видим, что в последнее время наблюдаются первые робкие попытки восстановления рынка».

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов называет основными факторами негативной динамики на алмазно-бриллиантовом рынке снижение спроса в Китае, США и ЕС, давление со стороны синтетических алмазов, переизбыток предложения, а также санкции в отношении российских камней. Возможным дополнительным стимулом для отрасли в таких условиях могли бы стать административные меры по ограничению оборота синтетических алмазов, рассуждает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Но, по его словам, для достижения эффекта они должны быть повсеместными, как минимум во всех основных странах—потребителях бриллиантовой продукции, прежде всего — в США, Китае и ОАЭ.

Сценарий восстановления рынка — спроса и цен на бриллианты — возможен не ранее чем в течение двух лет, полагает Дмитрий Орехов. По его словам, это возможно, если сократятся предложение со стороны добывающих компаний и запасы у индийских огранщиков. В положении добывающих компаний состоит основной риск, предостерегает Борис Красноженов. По его словам, запас финансовой прочности у добытчиков алмазов находится ниже исторических значений и те могут пойти в игру на снижение цен ради обеспечения потока денежных средств для поддержания бизнеса. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал в мае 2025 года, что De Beers в последние месяцы продавала узкому кругу клиентов алмазы с дисконтом от 10% до 20%.

Полина Трифонова