Армянская церковь потребовала освободить архиепископа Аджапахяна

Армянская апостольская церковь решительно осуждает решение об аресте главы Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна. ААЦ призвала немедленно его освободить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

«Предпринятые против архиепископа Микаэла Аджапахяна действия представляют собой не что иное, как классический пример политического преследования и личной мести со стороны человека, называющего себя христианином и сыном Армянской церкви»,— говорится в заявлении ААЦ.

В церкви назвали арест Микаэла Аджапахяна необоснованным и незаконным. Решение стало следствием политики преследования церкви премьер-министром Николом Пашиняном и другими должностными лицами правительства.

Суд Еревана арестовал Микаэла Аджапахяна на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти. Уголовное дело в отношении архиепископа возбудили 26 июня. На следующий день при попытке задержать Аджапахяна произошла потасовка между силовиками и священниками. Арест Микаэла Аджапахяна произошел на фоне конфликта премьер-министра с церковью.

О ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на ''Священную борьбу''».

Елизавета Шмакова