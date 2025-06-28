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Коммерсантъ FM
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Армянская церковь потребовала освободить архиепископа Аджапахяна

Армянская апостольская церковь решительно осуждает решение об аресте главы Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна. ААЦ призвала немедленно его освободить.

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

«Предпринятые против архиепископа Микаэла Аджапахяна действия представляют собой не что иное, как классический пример политического преследования и личной мести со стороны человека, называющего себя христианином и сыном Армянской церкви»,— говорится в заявлении ААЦ.

В церкви назвали арест Микаэла Аджапахяна необоснованным и незаконным. Решение стало следствием политики преследования церкви премьер-министром Николом Пашиняном и другими должностными лицами правительства.

Суд Еревана арестовал Микаэла Аджапахяна на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти. Уголовное дело в отношении архиепископа возбудили 26 июня. На следующий день при попытке задержать Аджапахяна произошла потасовка между силовиками и священниками. Арест Микаэла Аджапахяна произошел на фоне конфликта премьер-министра с церковью.

О ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на ''Священную борьбу''».

Елизавета Шмакова

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