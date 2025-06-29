Шоу навыпуск

Вечера выпускников школ и вузов ожидаемо привели к росту спроса на кейтеринг и аниматоров. За апрель—июнь 2025 года запросы на организацию питания на праздничных мероприятиях выросли почти втрое, на услуги ведущих — на 78%. Сейчас в России в целом заметно растет сфера организации частных праздников для взрослых. Граждане пытаются бороться с тревожными настроениями и постоянным стрессом, объясняют психологи возникшую тенденцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускники средних школ на территории ВДНХ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Выпускники средних школ на территории ВДНХ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В эти выходные в Москве и других крупных российских городах проходят выпускные вечера выпускников старших классов школ и вузов. К этой дате родители подростков и молодых людей по традиции начинают готовиться еще в апреле. В текущем году с этого месяца по июнь спрос на кейтеринг вырос в 2,7 раза год к году, на услуги аниматоров — на 23%, ведущих — на 78%, подсчитали в сервисе «Авито Услуги» по запросу “Ъ”.

Значительно выросло и количество предложений по проведению праздничных мероприятий. Так, в апреле—июне 2025 года на платформе «Авито Услуги» число объявлений аниматоров увеличилось на 45% год к году, ведущих — на 65%, услуг кейтеринга — на 78%.

В event-агентстве Daily Double отмечают некоторый рост спроса у выпускников девятых классов, большая часть которых сейчас уходит из школы в колледжи. Однако сейчас наблюдается тенденция разумных трат со стороны родителей: ради экономии выпускные классы зачастую проводят праздник совместно, говорит руководитель event-агентства Republic Free Юрий Мирошников.

Сейчас сфера проведения частных праздников для взрослых в России в целом демонстрирует устойчивый рост, следует из совместного исследования маркетплейса Flowwow и сервиса «Профи.ру». Так, в январе—мае 2025 года наиболее заметный прирост в сфере развлечений показали квесты и анимационные шоу, спрос на которые увеличился на 90% год к году. Популярными были и услуги по декору мероприятий, спрос на который вырос на 42% год к году, запросы на ведущих увеличились на 38%, на аниматоров — на 29%, подсчитали в «Профи.ру». По данным Юрия Мирошникова, спрос на частные и корпоративные мероприятия у его агентства в апреле—июне вырос на 10–15% год к году.

Растет популярность и комиков, выступления которых на частных вечеринках за первые пять месяцев года россияне заказывали на четверть больше, чем годом ранее, в то время как музыкальных кавер-групп — на 19%. При этом пользуется спросом организация мероприятий «под ключ», отмечает господин Мирошников.

Одновременно растет и количество заказов на сопутствующие товары.

По данным директора направления B2B-маркетинга маркетплейса Flowwow Полины Ворониной, за первые пять месяцев 2025 года заказы воздушных шаров выросли на 101% год к году, кондитерских изделий — на 49%.

Начало лета — это и сезон свадеб, за счет чего также зарабатывают организаторы мероприятий и операторы кейтеринга, констатирует операционный директор сервиса по доставке еды Catery Андрей Черепанов. По его словам, в апреле—июне 2025 года число заказов у компании увеличилось на 5% год к году, средний чек — на 10%, до 17,3 тыс. руб.

Наблюдаемый сейчас рост спроса на частные праздники вполне логичен, считает психолог Ася Смирнова. По ее словам, с февраля 2022 года значительная часть населения живет в тревоге и пытается как-то это преодолеть.

В русле этой тенденции растет спрос на антистрессовые программы в санаториях (см. “Ъ” от 26 апреля) и потребление рецептурных антидепрессантов (см. “Ъ” от 17 апреля) «Хотя сейчас уровень тревожности снижается (по данным ФОМ, к началу марта 2025 года об этом говорили 36% респондентов, в то время как летом 2024 года было 45%.— “Ъ”), у граждан по-прежнему доминирует альтернативный запрос на более спокойный образ жизни,— соглашается психолог Екатерина Карпова.— Подтверждение этому — регулярно появляющиеся в соцсетях видео спонтанных вечеринок в выходные дни на улицах крупных городов».

Алина Мигачёва, Халиль Аминов