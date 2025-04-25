У туризма сдали нервы

Спрос на антистрессовые программы в российских здравницах по итогам января—апреля вырос почти на четверть год к году. Это может поддержать рынок оздоровительного туризма, который столкнулся со снижением интереса со стороны инвесторов. Популярность антистрессовых программ объясняется высоким уровнем тревожности населения, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Спрос на антистрессовые программы в российских санаториях и оздоровительных отелях с января по апрель 2025 года вырос в среднем на 20–25%, рассказал “Ъ” медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Спрос на другие программы, по его словам, показывает менее выраженный позитивный тренд. По данным сервиса «Островок», общий объем бронирований санаториев в России в январе—апреле вырос на 10% год к году. В OneTwoTrip зафиксировали рост заказов на 20% год к году. В Ассоциации туроператоров России ранее отмечали, что спрос на санаторные программы растет в среднем на 8–9% в год.

Предлагаемые здравницами антистрессовые программы обычно включают диагностику, консультации психологов, работу со сном, физическую активность, медитативные практики, перечисляет господин Данилов.

Он связывает интерес к ним со снижением среднего возраста гостей санаториев: программы чаще выбирают молодые люди.

Гендиректор курорта «Машук Аква-Терм» Марина Карлова говорит, что объемы бронирований антистресс-программ в ее объекте за первый квартал 2025 года превысили показатель всего прошлого года. Спрос формируют гости в возрасте 35–55 лет из крупных городов, отмечает она. В санатории «Алтайский замок», впрочем, замечают, что подобные программы также пользуются высоким интересом и со стороны пенсионеров, рассчитывающих улучшить общее состояние.

Гендиректор клиники «Кивач» Александра Улич говорит, что за 2024 год спрос на антистресс-программы вырос на 23,8%. В текущем году тренд сохранится, считает она. Главный врач Rosa Springs Елена Сидорова фиксирует рост на 16% ежегодно. «Это можно объяснить общим увеличением уровня стресса в обществе»,— считает она. В санатории «Валуево» количество койко-дней по антистрессовым программам увеличилось за прошлый год в 2,5 раза. В клинике «Здравница Лаго-Наки» добавляют, что если раньше гости отводили на антистрессовые программы около недели, то теперь — около двух недель.

Такие программы в санаториях начали развивать с 2020 года, когда из-за пандемии многие столкнулись с повышенной тревожностью, вспоминает директор департамента медицины и оздоровления курорта «Мрия» Ксения Борецкая.

Интерес к тематическим программам в здравницах укрепляется в контексте общего тренда на борьбу с тревожностью.

Согласно данным DSM Group, в январе—феврале 2025 года аптеки продали 3 млн пачек антидепрессантов на 2,7 млрд руб. Год к году показатели выросли на 27,1% и 12,7% соответственно. Потребители активно переходят на их применение, отказываясь от лекарственных настроек (см. “Ъ” от 17 апреля).

Развитие антистрессовых программ может привести к росту интереса инвесторов к рынку санаторно-курортных услуг.

Размещение в здравницах обычно на 30–50% дороже, чем в классических отелях.

Согласно «Островку», в среднем стоимость проданной ночи в таких объектах в январе—апреле составила 9,5 тыс. руб., прибавив 20% год к году. В OneTwoTrip отмечают рост на 15%, до 11 тыс. руб. Для сравнения: средняя стоимость ночи во всех типах объектов размещения на предстоящие майские праздники в России, согласно «Островку», составляет 6,2 тыс. руб., это на 19% больше год к году.

Но пока сегмент оздоровительного туризма считается менее перспективным для инвесторов из-за более высоких издержек и бюджетов на старт новых проектов. Аналитики «Контур.Фокуса» по итогам первого квартала обращали внимание на то, что количество юридических лиц санаториев в России в первом квартале сократилось на 0,8% год к году. Это единственный сегмент гостиничного рынка, показавший снижение (см. “Ъ” от 18 апреля).

Александра Мерцалова