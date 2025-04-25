У туризма сдали нервы
Спрос на антистрессовые программы увеличился
Спрос на антистрессовые программы в российских здравницах по итогам января—апреля вырос почти на четверть год к году. Это может поддержать рынок оздоровительного туризма, который столкнулся со снижением интереса со стороны инвесторов. Популярность антистрессовых программ объясняется высоким уровнем тревожности населения, уверены эксперты.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Спрос на антистрессовые программы в российских санаториях и оздоровительных отелях с января по апрель 2025 года вырос в среднем на 20–25%, рассказал “Ъ” медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Спрос на другие программы, по его словам, показывает менее выраженный позитивный тренд. По данным сервиса «Островок», общий объем бронирований санаториев в России в январе—апреле вырос на 10% год к году. В OneTwoTrip зафиксировали рост заказов на 20% год к году. В Ассоциации туроператоров России ранее отмечали, что спрос на санаторные программы растет в среднем на 8–9% в год.
Предлагаемые здравницами антистрессовые программы обычно включают диагностику, консультации психологов, работу со сном, физическую активность, медитативные практики, перечисляет господин Данилов.
Он связывает интерес к ним со снижением среднего возраста гостей санаториев: программы чаще выбирают молодые люди.
Гендиректор курорта «Машук Аква-Терм» Марина Карлова говорит, что объемы бронирований антистресс-программ в ее объекте за первый квартал 2025 года превысили показатель всего прошлого года. Спрос формируют гости в возрасте 35–55 лет из крупных городов, отмечает она. В санатории «Алтайский замок», впрочем, замечают, что подобные программы также пользуются высоким интересом и со стороны пенсионеров, рассчитывающих улучшить общее состояние.
Гендиректор клиники «Кивач» Александра Улич говорит, что за 2024 год спрос на антистресс-программы вырос на 23,8%. В текущем году тренд сохранится, считает она. Главный врач Rosa Springs Елена Сидорова фиксирует рост на 16% ежегодно. «Это можно объяснить общим увеличением уровня стресса в обществе»,— считает она. В санатории «Валуево» количество койко-дней по антистрессовым программам увеличилось за прошлый год в 2,5 раза. В клинике «Здравница Лаго-Наки» добавляют, что если раньше гости отводили на антистрессовые программы около недели, то теперь — около двух недель.
Такие программы в санаториях начали развивать с 2020 года, когда из-за пандемии многие столкнулись с повышенной тревожностью, вспоминает директор департамента медицины и оздоровления курорта «Мрия» Ксения Борецкая.
Интерес к тематическим программам в здравницах укрепляется в контексте общего тренда на борьбу с тревожностью.
Согласно данным DSM Group, в январе—феврале 2025 года аптеки продали 3 млн пачек антидепрессантов на 2,7 млрд руб. Год к году показатели выросли на 27,1% и 12,7% соответственно. Потребители активно переходят на их применение, отказываясь от лекарственных настроек (см. “Ъ” от 17 апреля).
Развитие антистрессовых программ может привести к росту интереса инвесторов к рынку санаторно-курортных услуг.
Размещение в здравницах обычно на 30–50% дороже, чем в классических отелях.
Согласно «Островку», в среднем стоимость проданной ночи в таких объектах в январе—апреле составила 9,5 тыс. руб., прибавив 20% год к году. В OneTwoTrip отмечают рост на 15%, до 11 тыс. руб. Для сравнения: средняя стоимость ночи во всех типах объектов размещения на предстоящие майские праздники в России, согласно «Островку», составляет 6,2 тыс. руб., это на 19% больше год к году.
Но пока сегмент оздоровительного туризма считается менее перспективным для инвесторов из-за более высоких издержек и бюджетов на старт новых проектов. Аналитики «Контур.Фокуса» по итогам первого квартала обращали внимание на то, что количество юридических лиц санаториев в России в первом квартале сократилось на 0,8% год к году. Это единственный сегмент гостиничного рынка, показавший снижение (см. “Ъ” от 18 апреля).