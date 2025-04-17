Не настаивая на тревожности

Продажи в российских аптеках спиртовых настоек в натуральном выражении в первые два месяца 2025 года снизились на 11% год к году. Эти средства широко использовались как легкие успокоительные, а также как дешевая замена алкоголю. Сейчас они теряют популярность: настоек стало меньше в аптеках, цена выросла, а пациенты с тревожными расстройствами предпочитают рецептурные антидепрессанты. Продажи последних в начале текущего года выросли на 12% в физическом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—феврале 2025 года по всей РФ фармрозницей продано 10 млн флаконов спиртовых настоек — это меньше на 11,3% год к году, подсчитали для “Ъ” в аналитической компании DSM Group. Снижение продаж в натуральном выражении в первые месяцы этого года гораздо более выраженное, чем за весь 2024 год: тогда было продано 64 млн флаконов, что всего на 3% меньше, чем в 2023 году.

Снижение объемов покупок аптечных настоек, возможно, связано с сокращением предложения такой продукции. Это, в свою очередь, вызвано тем, что в России стало производиться меньше сырья. По данным участников рынка, в первом квартале 2025 года было произведено 12,94 млн декалитров (дал) пищевого спирта, на 12% меньше год к году (см. “Ъ” от 10 апреля). Эксперты связывают такую динамику в том числе с резким повышением акцизов: ставка на этиловый спирт выросла на 15%, до 740 руб. за 1 литр.

Наиболее выраженное снижение разлива пищевого спирта в первом квартале 2025 года показало АО РФК, которое производит в том числе этанол для фармотрасли. Эта продукция с начала года тоже стала подакцизной: поставщики обязаны начислять акциз при продаже этанола покупателям, не имеющим свидетельства Федеральной налоговой службы на производство лекарств.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов допускает, что и в фармотрасли снижение производства спирта также может быть связано с акцизами: ранее этот продукт пользовался «некоторой ценовой преференцией на теневом рынке и был популярен среди потребителей спиртосодержащей продукции как дешевый аналог водки». Председатель Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин объясняет, что акциз может отразиться в ценах на спиртосодержащие лекарства не сразу, а позднее, с сентября 2025 года. По итогам девяти месяцев производители отчитываются о поставках, и если они докажут, что за этот период, например, не превысили объем покупки этанола в 50 тыс. дал или использовали ее для продукции из перечня Минздрава, то акциз для них обнуляется.

Наиболее популярны, по данным DSM Group, настойки на основе пустырника, валерианы, боярышника, прополиса и календулы (см. график). Первые три из них имеют седативный эффект, их часто принимают, чтобы успокоиться. По словам главврача клиники «Роса», психиатра Вячеслава Филашихина, такие спиртовые настойки нередко используются как средство самолечения, без прямой рекомендации врача. Он отмечает, что среди врачей такие препараты прописывают в основном терапевты или неврологи, а психиатры делают это крайне редко, предпочитая назначать антидепрессанты или другие успокаивающие препараты. Число пациентов, которые обращаются за помощью к специалистам его профиля, растет ежегодно, говорит психиатр.

По словам соучредителя центра психологической помощи «Справиться проще» Анастасии Афанасьевой, пациенты зачастую покупают аптечные настойки без назначения врачей. Такие средства работают в большей степени как плацебо, купируя тревогу только на короткое время, добавляет она.

По подсчетам DSM Group, в первые два месяца 2025 года аптеки продали 3 млн пачек антидепрессантов на 2,7 млрд руб. Это на 27,1% и на 12,7% больше год к году соответственно. Продажи безрецептурных успокоительных за этот же период снижались в натуральном выражении год к году на 6,5%, до 18,4 млн упаковок. В денежном выражении фиксировался рост на 16,2% год к году, до 4,2 млрд руб. Резкий рост спроса на антидепрессанты подтверждают и в аптеках. Так, в «Ригле» в первом квартале текущего года их продажи в натуральном выражении выросли на треть, спрос на успокоительные БАДы, напротив, замедлился до 4%.

При этом в некоторых регионах продажи спиртовых настоек растут в противоположность общему тренду. Так, в Северной Осетии продажи в упаковках в первые два месяца года увеличились на 16,1%, в деньгах — на 43,9%. Рост спроса на эту продукцию также отмечается в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Якутии, в Брянской, Кировской, Курской, Костромской и Псковской областях, а также в Приморском крае. По мнению Алексея Кедрина, в некоторых из этих регионов положительная динамика продаж может быть связана с ажиотажным спросом, вызванным новостями о введении акцизов.

Виктория Колганова