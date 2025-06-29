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Коммерсантъ FM
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Иностранцев просят обеспокоиться

Для въезда в Россию без виз понадобится мобильное приложение

С 30 июня всем въезжающим в Россию без виз иностранцам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении ruID — как минимум за 72 часа до пересечения границы. Это новый этап государственного эксперимента по сбору биометрических данных у приезжающих граждан из других государств. Регистрация в приложении включает фотосъемку человека и запись образца его голоса, а уже в России необходимо будет подтвердить данные в МФЦ. Эксперимент упрощает часть бюрократических формальностей, полагает эксперт, но требует технической грамотности и стабильного доступа к интернету. На первых порах в работе приложения возможны сбои, предупреждают собеседники “Ъ”. Впрочем, наказания за отсутствие ruID на смартфоне пока нет, дали “Ъ” понять в Минцифры.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев стартовал в ноябре 2024 года (прописан постановлением правительства РФ №1510). На первом этапе — c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года — цифровые фотографии и отпечатки пальцев были обязаны сдавать иностранцы, пересекающие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года — приезжим из безвизовых стран потребуется сдавать биометрию заранее в приложении для смартфона. На прошлой неделе Минцифры отчиталось о выходе такой программы — ruID — в популярных магазинах мобильных приложений (в том числе App Store и Google Play). В ведомстве уточнили, что ruID работает на семи языках (включая английский, таджикский и узбекский). Приложение не нужно устанавливать гражданам Белоруссии, детям до шести лет, дипломатам и членам их семей, а также должностным лицам международных организаций и их представительств, аккредитованных в России.

Из объяснений Минцифры следует, что иностранцам следует зарегистрироваться в ruID (или войти в него с паролем от уже существующего аккаунта на портале госуслуг).

Дальше надо указать цель поездки, планируемый срок пребывания и предполагаемые для посещения регионы. После этого необходимо загрузить фотографию себя и своего удостоверения личности, а также записать образец голоса. Заявление следует подавать за 72 часа до въезда в РФ (в случае смерти близкого родственника или необходимости экстренного лечения — за четыре часа).

На пункте погранконтроля паспортные данные сверят с указанными в заявлении в ruID. А уже в России иностранец должен будет в десятидневный срок посетить отделение одного из банков, подключенных к Единой биометрической системе, «для завершения процедуры подтверждения биометрии». Затем необходимо будет прийти в офис МФЦ для подтверждения учетной записи на портале госуслуг. Прохождение этих процедур дает приезжему возможность оформить патент на работу и купить сим-карту российских мобильных операторов. После подтверждения учетной записи в ruID сформируется QR-код, который «можно предъявлять» вместе с удостоверением личности, добавляют в Минцифры.

Приложение необязательно для иностранцев, которым для въезда в РФ нужна виза.

«При желании они могут подать заявление в ruID и создать цифровой профиль при прохождении границы»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Минцифры. При этом в ведомстве подчеркнули, что собираются добавить в ruID южнокорейский, китайский, арабский, французский, испанский и португальский языки, не объяснив зачем (гражданам ЕС, Китая и Южной Кореи виза в РФ все-таки нужна). «Мы, безусловно, проводим работу по информированию о правилах въезда и приложении ruID за границей»,— сказали в ведомстве.

В сентябре 2024 года в МВД РФ оценивали, что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан, а в первую тройку стран (по числу пребывающих здесь граждан) входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Число нелегальных мигрантов в стране в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

Российские власти с 2014 года пытаются обязать приезжих сдавать биометрию. Так, в 2019 году в МВД утверждали, что дактилоскопия позволит предотвратить въезд в страну преступников, но реализация этой инициативы требует поставок особого оборудования в пункты пограничного контроля. (примечательно, что в постановлении правительства РФ №1510 задача закупить и наладить такое оборудование, а затем передать его ФСБ возлагается на правительство Москвы и столичный бюджет). В 2021 году Госдума приняла правительственный закон, обязывающий в течение месяца сдавать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих без виз в РФ на срок свыше 90 дней или на любой срок «для осуществления трудовой деятельности».

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Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов говорит, что приложение Минцифры уже работает. Но его клиенту из Таджикистана ruID предложило 26 июня сдать биометрию лишь начиная с 30 июня. А гражданин Узбекистана не смог войти в приложение через учетную запись портала госуслуг с территории своей страны. «Первые недели, наверное, будет небольшой бардак. У кого-то что-то зависнет, у кого-то пропадут купленные билеты, но дальше все нормализуется»,— полагает господин Коженов. Впрочем, в Минцифры дали понять “Ъ”, что сейчас иностранца могут пустить в Россию и без ruID на смартфоне. «Это эксперимент, санкций за отсутствие заявления (в приложении.— “Ъ”) законодательством не предусмотрено»,— пояснили в ведомстве. Однако в МВД РФ на запрос “Ъ” о том, пустят ли иностранца без ruID, оперативно не ответили.

Эксперимент с цифровым въездом через ruID для трудовых мигрантов может одновременно выглядеть как упрощение и как новая форма барьера, полагает и. о. директора Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Евгений Варшавер. С одной стороны, обещаны быстрая регистрация, предварительная подача документов, привязка к биометрии и QR-код. Все это упорядочивает сложные процедуры и снимает неопределенность, особенно для тех, кто едет работать легально, рассуждает эксперт.

Однако новая схема требует цифровой грамотности, стабильного доступа к интернету, умения работать с приложениями и готовности «заранее отдавать государству фото, голос и паспортные данные».

«Это может быть пугающе и технически сложно для людей из бедных регионов Центральной Азии, где смартфон один на всю семью, а стабильная связь не всегда есть»,— полагает он. Наконец, биометрический контроль «воспринимается многими как возможный источник уязвимости, особенно если нет четких гарантий, куда уходит информация и кто имеет к ней доступ».

Напомним, что с 1 сентября 2025 года столичные и подмосковные власти начнут контролировать еще и местоположение въезжающих в регион мигрантов (соответствующий закон принят Госдумой в мае этого года). Иностранцы должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении и сами передавать МВД данные о месте своего нахождения, а при попытке обхода контроля геолокации будут включены в реестр контролируемых лиц, а значит, подлежать высылке из России (см. “Ъ” от 20 мая).

Александр Воронов

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