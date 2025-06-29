Иностранцев просят обеспокоиться

С 30 июня всем въезжающим в Россию без виз иностранцам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении ruID — как минимум за 72 часа до пересечения границы. Это новый этап государственного эксперимента по сбору биометрических данных у приезжающих граждан из других государств. Регистрация в приложении включает фотосъемку человека и запись образца его голоса, а уже в России необходимо будет подтвердить данные в МФЦ. Эксперимент упрощает часть бюрократических формальностей, полагает эксперт, но требует технической грамотности и стабильного доступа к интернету. На первых порах в работе приложения возможны сбои, предупреждают собеседники “Ъ”. Впрочем, наказания за отсутствие ruID на смартфоне пока нет, дали “Ъ” понять в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев стартовал в ноябре 2024 года (прописан постановлением правительства РФ №1510). На первом этапе — c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года — цифровые фотографии и отпечатки пальцев были обязаны сдавать иностранцы, пересекающие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года — приезжим из безвизовых стран потребуется сдавать биометрию заранее в приложении для смартфона. На прошлой неделе Минцифры отчиталось о выходе такой программы — ruID — в популярных магазинах мобильных приложений (в том числе App Store и Google Play). В ведомстве уточнили, что ruID работает на семи языках (включая английский, таджикский и узбекский). Приложение не нужно устанавливать гражданам Белоруссии, детям до шести лет, дипломатам и членам их семей, а также должностным лицам международных организаций и их представительств, аккредитованных в России.

Из объяснений Минцифры следует, что иностранцам следует зарегистрироваться в ruID (или войти в него с паролем от уже существующего аккаунта на портале госуслуг).

Дальше надо указать цель поездки, планируемый срок пребывания и предполагаемые для посещения регионы. После этого необходимо загрузить фотографию себя и своего удостоверения личности, а также записать образец голоса. Заявление следует подавать за 72 часа до въезда в РФ (в случае смерти близкого родственника или необходимости экстренного лечения — за четыре часа).

На пункте погранконтроля паспортные данные сверят с указанными в заявлении в ruID. А уже в России иностранец должен будет в десятидневный срок посетить отделение одного из банков, подключенных к Единой биометрической системе, «для завершения процедуры подтверждения биометрии». Затем необходимо будет прийти в офис МФЦ для подтверждения учетной записи на портале госуслуг. Прохождение этих процедур дает приезжему возможность оформить патент на работу и купить сим-карту российских мобильных операторов. После подтверждения учетной записи в ruID сформируется QR-код, который «можно предъявлять» вместе с удостоверением личности, добавляют в Минцифры.

Приложение необязательно для иностранцев, которым для въезда в РФ нужна виза.

«При желании они могут подать заявление в ruID и создать цифровой профиль при прохождении границы»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Минцифры. При этом в ведомстве подчеркнули, что собираются добавить в ruID южнокорейский, китайский, арабский, французский, испанский и португальский языки, не объяснив зачем (гражданам ЕС, Китая и Южной Кореи виза в РФ все-таки нужна). «Мы, безусловно, проводим работу по информированию о правилах въезда и приложении ruID за границей»,— сказали в ведомстве.

В сентябре 2024 года в МВД РФ оценивали, что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан, а в первую тройку стран (по числу пребывающих здесь граждан) входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Число нелегальных мигрантов в стране в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

Российские власти с 2014 года пытаются обязать приезжих сдавать биометрию. Так, в 2019 году в МВД утверждали, что дактилоскопия позволит предотвратить въезд в страну преступников, но реализация этой инициативы требует поставок особого оборудования в пункты пограничного контроля. (примечательно, что в постановлении правительства РФ №1510 задача закупить и наладить такое оборудование, а затем передать его ФСБ возлагается на правительство Москвы и столичный бюджет). В 2021 году Госдума приняла правительственный закон, обязывающий в течение месяца сдавать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих без виз в РФ на срок свыше 90 дней или на любой срок «для осуществления трудовой деятельности».

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов говорит, что приложение Минцифры уже работает. Но его клиенту из Таджикистана ruID предложило 26 июня сдать биометрию лишь начиная с 30 июня. А гражданин Узбекистана не смог войти в приложение через учетную запись портала госуслуг с территории своей страны. «Первые недели, наверное, будет небольшой бардак. У кого-то что-то зависнет, у кого-то пропадут купленные билеты, но дальше все нормализуется»,— полагает господин Коженов. Впрочем, в Минцифры дали понять “Ъ”, что сейчас иностранца могут пустить в Россию и без ruID на смартфоне. «Это эксперимент, санкций за отсутствие заявления (в приложении.— “Ъ”) законодательством не предусмотрено»,— пояснили в ведомстве. Однако в МВД РФ на запрос “Ъ” о том, пустят ли иностранца без ruID, оперативно не ответили.

Эксперимент с цифровым въездом через ruID для трудовых мигрантов может одновременно выглядеть как упрощение и как новая форма барьера, полагает и. о. директора Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Евгений Варшавер. С одной стороны, обещаны быстрая регистрация, предварительная подача документов, привязка к биометрии и QR-код. Все это упорядочивает сложные процедуры и снимает неопределенность, особенно для тех, кто едет работать легально, рассуждает эксперт.

Однако новая схема требует цифровой грамотности, стабильного доступа к интернету, умения работать с приложениями и готовности «заранее отдавать государству фото, голос и паспортные данные».

«Это может быть пугающе и технически сложно для людей из бедных регионов Центральной Азии, где смартфон один на всю семью, а стабильная связь не всегда есть»,— полагает он. Наконец, биометрический контроль «воспринимается многими как возможный источник уязвимости, особенно если нет четких гарантий, куда уходит информация и кто имеет к ней доступ».

Напомним, что с 1 сентября 2025 года столичные и подмосковные власти начнут контролировать еще и местоположение въезжающих в регион мигрантов (соответствующий закон принят Госдумой в мае этого года). Иностранцы должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении и сами передавать МВД данные о месте своего нахождения, а при попытке обхода контроля геолокации будут включены в реестр контролируемых лиц, а значит, подлежать высылке из России (см. “Ъ” от 20 мая).

Александр Воронов