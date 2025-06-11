Депутатам не хватило миграционного контроля

Предметом острой дискуссии в Госдуме неожиданно стал законопроект МВД, который обязывает полицию и школы обмениваться данными о детях мигрантов. Инициативу представлял замминистра внутренних дел Игорь Зубов, и многие парламентарии воспользовались моментом, чтобы высказать накопившиеся претензии. Ярче других выступил депутат Михаил Матвеев (КПРФ): он раскритиковал МВД за «несерьезность», из-за которой дети мигрантов «сбиваются в стаи». Такие формулировки вызвали замечание от однопартийцев, зато профильная рабочая группа пообещала подумать над «дополнительными мерами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Во вторник, 10 июня, Госдума приступила к рассмотрению законопроекта МВД, который обязывает полицию и Минпросвещения обмениваться данными о несовершеннолетних иностранцах. Как рассказывал “Ъ”, миграционное ведомство будет сообщать образовательному о регистрации таких детей и о снятии их с учета. Школы и колледжи, в соответствии с проектом, должны будут передавать МВД информацию о результатах обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка, а также данные об их зачислении или отчислении.

«Целью законопроекта является усиление миграционного контроля. А также обеспечение права законно находящихся в стране детей на получение образования, их социализацию и интеграцию в общество»,— доложил депутатам замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Он пояснил, что сегодня данные системы образования и МВД «не состыкуются»: количество несовершеннолетних иностранцев в стране не совпадает с числом таких учащихся в школах и колледжах. По мнению замминистра, законопроект поможет найти детей, которых родители-иностранцы привезли в страну, но не отправили учиться.

Никто из парламентариев не выступил против предложенной МВД меры — напротив, некоторым инициатива показалась недостаточно жесткой. Так, депутат Михаил Матвеев призвал сразу выдворять таких иностранцев. «В ответе на запрос коллеги Сергея Обухова (также КПРФ.— “Ъ”) МВД доложило, что в прошлом году было составлено около 8 тыс. протоколов по статье о невыполнении родителями своих функций по воспитанию детей (имеется в виду ст. 5.35 КоАП.— “Ъ”). Мы сейчас расширим это количество путем принятия этого закона или как? Выдворяться они будут?» — возмущенно спросил господин Матвеев.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) также процитировал ответ МВД на запрос депутата Сергея Обухова: «800 тыс. детей несовершеннолетних на территории РФ, 600 тыс. из них не учатся. Дальше что? Привлекли по протоколу разочек родителей, но они оформили семейное образование или еще что-нибудь. Будет ли дальнейшее изменение законодательства, которое позволит выдворять?» Игорь Зубов ответил, что не сообщал депутату Обухову таких цифр. По словам замминистра, в России сейчас находится всего 638 тыс. детей мигрантов и вряд ли большинство из них не учатся в школах.

Тем не менее другие депутаты поддержали коллег из КПРФ: одни рассказывали про случаи «вопиющей агрессии со стороны детей мигрантов», а другие вспоминали заявления Следственного комитета о росте преступности среди иностранных граждан. В ответ представитель МВД напомнил, что Следственный комитет «не является органом, который отвечает вот за эту сферу», и дал понять, что считает избыточными предложенные депутатами ужесточения законодательства.

После этого Михаил Матвеев призвал замминистра «более серьезно отнестись» к проблеме. «Какая-то критика Следственного комитета, который, в отличие от МВД, этой проблемой озадачен по-настоящему,— возмущался депутат.— Какие-то рассуждения об экономике: нужны мигранты, не нужны мигранты… Хотя речь идет именно о правоохранительной стороне вопроса! 600 тыс. людей слоняются где-то по торговым центрам и улицам, сбиваются в стаи и нападают на детей и взрослых. Все родители должны знать, что, если они не исполняют свои обязанности, вариант будет только один — депортация вместе с детьми. Домой, в родные кишлаки!»

Такие формулировки возмутили вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова (КПРФ). «Коллеги, я призываю соблюдать корректность при выступлении даже по такому чрезвычайному вопросу, который мы обсуждаем,— сказал он.— В частности, я думаю, что дети не могут сбиваться в стаи». Окончательно разрядила атмосферу депутат Ирина Яровая (ЕР). «Чтобы находить решения в таких сложных вопросах, всегда нужно действовать выверенно, очень профессионально и ответственно,— напомнила она.— Критиковать без результата — кому это нужно? Нам же нужно навести порядок». Депутат добавила, что к следующему чтению рабочая группа представит «дополнительные комплексные меры, направленные на реализацию целей законопроекта». После этого законопроект был единогласно принят в первом чтении.

Эмилия Габдуллина