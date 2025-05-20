Мигрантам лезут в телефон

С 1 сентября 2025 года власти Москвы и Московской области начнут контролировать местоположение въезжающих в столичный регион мигрантов. Законопроект о проведении такого эксперимента 20 мая приняли депутаты Госдумы. Иностранцы должны будут зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении» и самостоятельно передавать МВД данные о месте своего нахождения. При попытке обхода контроля геолокации мигранты будут включены в реестр контролируемых лиц, а значит, подлежать высылке из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мобильный телефон станет связующим звеном между мигрантами и полицией

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мобильный телефон станет связующим звеном между мигрантами и полицией

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

20 мая Госдума приняла законопроект, запускающий эксперимент по «внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан», проживающих в Москве и Московской области. С 1 сентября мигранты будут обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить о месте фактического проживания, а также зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении». С помощью последнего власти смогут мониторить «геолокацию абонентских устройств», то есть местоположение самих иностранных граждан.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством 10 марта. Изначально он предполагал изменения, разрешающие мигрантам работать по одному патенту в двух регионах — Москве и Московской области или в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В таком виде законопроект приняли в первом чтении 13 мая. Ко второму и третьему чтениям в инициативу внесли поправки (автор — единоросс Ирина Белых) о введении эксперимента: они появились в думской базе 19 мая, отдельных пояснительных материалов к ним нет.

Согласно итоговому документу, эксперимент коснется всех въезжающих в столичный регион иностранцев, которым не требуется получать визу в РФ. В список исключений попали несовершеннолетние, дипломаты и члены их семей, а также граждане Республики Беларусь. Остальные иностранцы должны будут обратиться в органы «по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования», то есть в многопрофильный миграционный центр в Сахарово. Там же мигранты должны будут установить мобильное приложение и предоставить согласие на обработку персональных данных.

Предполагается, что с помощью приложения сами иностранцы будут передавать МВД данные о месте своего нахождения. Также они будут обязаны сообщить ведомству о смене места фактического жительства в течение трех рабочих дней.

«Контроль пребывания реализуется через мониторинг геолокации по телефону. При попытке обхода контроля геолокации мигрант будет включен в реестр контролируемых лиц»,— пояснил Казбек Тайсаев (КПРФ), представляя законопроект во время пленарного заседания. Таким образом, нарушившим положения эксперимента мигрантам будет грозить высылка с территории РФ.

Какие последствия наступят, если у иностранца нет мобильного телефона или он откажется от установки приложения, в законопроекте не говорится. Порядок «содействия, средства и способы фиксации и обобщения» сведений об иностранных гражданах и их перемещении определит соглашение между МВД, Москвой или областью — в этом документе, судя по всему, закрепят дополнительные технические детали. Предполагается, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. «Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части»,— уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) заявил “Ъ”, что принятый законопроект поможет «убить двух зайцев». С одной стороны, он усилит контроль за мигрантами и повысит безопасность россиян, с другой — поможет самим мигрантам в вопросе их регистрации. «Они приезжают и регистрируются фиктивно, потому что тот, у кого они живут, не хочет их регистрировать. А в итоге наказывают самого мигранта»,— рассказал господин Калашников. Теперь же иностранцы смогут не пытаться оформить фиктивную регистрацию и сообщить властям о своем фактическом пребывании. «В случае, если мигрант три дня (по месту указанного в МВД жительства.— “Ъ”) не появляется, он должен будет объяснить, где он был, либо его внесут в реестр и на высылку»,— пояснил депутат.

«Посмотрим, согласятся ли они (мигранты.— “Ъ”) приезжать в Россию при таком режиме миграционного контроля»,— прокомментировал “Ъ” закон эксперт по работе с трудовыми мигрантами благотворительного ПСП-фонда Андрей Якимов.

При этом, полагает он, возможно, такой порядок миграционного учета будет «менее затратный, более совершенный», чем сегодня. «Посредники до сих пор оформляют регистрацию иностранцам в местах, фактически не связанных их реальным местом жительства»,— добавил он.

Адвокат Анна Минушкина рассказала “Ъ”, что действующий закон уже предусматривает возможность доступа должностных лиц к геолокации мобильных устройств, но эта норма касается только иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. «Текст закона содержит обязанность иностранного гражданина предоставлять доступ к геолокации к своему мобильному устройству,— напоминает эксперт.— Статьи 23 и 24 Конституции гарантируют неприкосновенность частной жизни, не допуская сбор, хранение и использование информации о лице без его согласия. В случае применения принятого закона могут возникнуть вопросы о соответствии принимаемых норм данным статьям».

Президент правления Узбекского содружества Москвы Виктор Тепляков сказал “Ъ”, что сомневается в эффективности эксперимента. «Я не представляю себе механизма реализации этих замыслов,— заявил он.— Считаю, что закон непродуманный и очень сложный в реализации. Таким образом просто нужно большую часть мигрантов сразу записать в нарушители (реестр контролируемых лиц.— “Ъ”) и выслать». Комментируя законопроект, Виктор Тепляков призвал восстановить упраздненную в 2016 году Федеральную миграционную службу (как отдельную структуру), которая вырабатывала законы совместно с общественными организациями, ориентированными на национальные объединения и мигрантов.

Эмилия Габдуллина