Малайзия может запустить прямые рейсы с Россией до конца года

Малайзия хочет запустить авиарейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга в ближайшие годы, заявил директор по международному продвижению в офисе по туризму страны Акбал Сетия. По его словам, Малайзия может восстановить прямое авиасообщение с РФ до конца года.

Он уточнил, что необходимо рассмотреть вопросы безопасности и дозаправки бортов, а также согласовать маршруты. «Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано»,— рассказал ТАСС господин Сетия.

Минэкономики сообщало о планах отменить визы для туристов из Малайзии в ближайшее время. В мае президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По итогам встречи господин Путин заявил о возможном открытии прямого авиасообщения между двумя странами.