Заявления Путина и премьера Малайзии Ибрагима по итогам переговоров. Главное

14 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Премьер Малайзии находится с официальным визитом в РФ с 13 по 16 мая. По итогам переговоров лидеры стран сделали ряд заявлений для прессы, в частности отметили возможность открытия прямого сообщения и рассказали о перспективных сферах сотрудничества. Главное по итогам российско-малайзийских переговоров — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что сказал Владимир Путин

Визит премьер-министра Малайзии в Россию был очень продуктивным.

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил $3,2 млрд.

Развиваются туристические обмены, малайзийские курорты становятся все более популярными у россиян.

Россия и Малайзия прорабатывают возможность открытия прямого авиасообщения.

Россия поможет Малайзии быстро и органично включиться в партнерскую работу с БРИКС.

Россия поставляет на малазийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля.

Россия видит перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому.

В Малайзии успешно работает построенный при участии российской стороны завод по производству синтетических каучуков.

Налажен импорт из России калийных и азотных удобрений для нужд малайзийского сельского хозяйства. Растут встречные поставки агропродукции российских зерновых и малайзийского продовольствия.

Россия заинтересована в увеличении экспорта агропродукции в Малайзию, в том числе по стандарту «халяль».

Россия помогает Малайзии в подготовке квалифицированных кадров. В настоящее время около 700 граждан Малайзии получают образование в РФ.

Владимир Путин рассказал, как загадал премьеру Малайзии загадку, для чего в Андреевском зале Кремля стоит третий трон. Тот ответил: «Для второй жены» (один для царя, второй для царицы, третий для мамы.— «Ъ»). «Наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон»,— подытожил президент России.

Что сказал Анвар Ибрагим