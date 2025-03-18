Россия хочет в ближайшее время отменить визы для Мьянмы и Малайзии

Россия планирует в ближайшее время отменить визы для туристов из Мьянмы. Малайзия уже рассматривает аналогичное предложение. С Вьетнамом прорабатывается механизм групповых безвизовых турпоездок, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минэкономразвития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Режим безвизовых поездок с Вьетнамом будет работать по аналогии с уже действующим механизмом поездок с Китаем и Ираном, уточнили в ведомстве. Также совместно с Минтрансом России рассматривается запуск прямых авиарейсов в Малайзию. Сначала необходимо получить согласие малайзийских аэропортов на обслуживание и заправку российских лайнеров. В свою очередь власти Малайзии выражают готовность наладить авиасообщение.

«Туристический рынок Юго-Восточной Азии — это наш приоритет на ближайшие годы. Мы планируем активно продвигать туристические продукты под брендом Discover Russia на выставках и в медиа-ресурсах стран АСЕАН»,— добавили в пресс-службе.

О том, что Россия ведет переговоры с Малайзией и Мьянмой об отмене визового режима, глава Минэкономики Максим Решетников сообщил в июне 2024 года. Аналогичное предложение обсуждалось с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом и Оманом.

7 марта временный поверенный в делах посольства КНР в Москве Чжан Вэй сообщил, что Китай и Россия шаг за шагом идут к отмене визового режима, сообщил временный поверенный в делах посольства республики в Москве Чжан Вэй.

О востребованности России среди иностранных туристов — в материале «Ъ FM» «Иностранцы потянулись в Россию».