Полпред Жога: четвертый форум «Патриоты Урала» планируется провести в ЯНАО

Четвертый форум «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) России на Украине планируется провести в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в ходе проведения третьего форума на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В разговоре с журналистами господин Жога отметил, что вероятной темой четвертого форума станет «обеспечение техническими средствами разведки военнослужащих и помощь ребятам на фронте». «Будут представлены образцы народного военно-промышленного комплекса (ВПК), которые делают наши Кулибины, привлечены специалисты с "Народного фронта", которые помогают проводить техсовет, где принимается решение, достойны те или иные образцы для массового производства и на контракт с Министерством обороны»,— пояснил он.

Полпред отметил, что большая часть изделий «народного ВПК», которые были представлены на первом и втором форумах «Патриоты Урала», уже «работают в воинских частях». «Верой и правдой служат нашим парням, облегчают службу и наносят поражение Вооруженным силам Украины, как их личному составу, так и выбиванием техники противника»,— сказал господин Жога.

Третий форум «Патриоты Урала» прошел в пятницу, 27 июня. Его участниками стали более 600 человек из 10 регионов России. Волонтеры и эксперты обсудили психологическую помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодого поколения и журналистику в период проведения СВО. «Мы потихоньку набираем обороты: наш форум становится не только окружным, но и все больше людей привлекаем с большой России. Я был на обучении по программе "Время героев" — ребята живо интересовались, что мы делаем на этих форумах. Если ребята заинтересованы, то мы будем проецировать наш опыт на другие федеральные округа и регионы»,— подчеркнул Артем Жога.

Василий Алексеев