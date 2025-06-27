Между Абу-Даби и Улан-Батором

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключил два новых соглашения о зоне свободной торговли — бессрочное с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и временное — с Монголией. Договоренности с ОАЭ предусматривают обнуление пошлин для 86% товарной номенклатуры, или 98% объема всего экспорта ЕАЭС в эту страну. Ожидается, что российские компании только на этом смогут экономить по $150 млн в год. Соглашение с Монголией предусматривает снижение или обнуление пошлин для 90% экспортных поставок ЕАЭС. Такая либерализация торговли позволит поднять ее обороты с дружественными странами, что особенно актуально для РФ и Белоруссии, действующих в условиях санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейх Халид бен Мухаммед бен Зайл Аль Нахайян перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета (27 июня 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Представитель исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейх Халид бен Мухаммед бен Зайл Аль Нахайян перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета (27 июня 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В пятницу, 27 июня, на саммите стран ЕАЭС в Минске подписаны соглашения о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с ОАЭ и с Монголией. Для вступления договоренностей в силу далее их предстоит ратифицировать парламентами стран.

Эти соглашения добавляются к уже заключенным ранее аналогичным договорам с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Ираном. Завершаются переговоры о ЗСТ с Индонезией, идут предварительные консультации с Индией и Египтом, планируется запустить их с Тунисом.

С ОАЭ соглашение об экономическом сотрудничестве обсуждалось два с половиной года. Эмираты — одни из главных торговых партнеров ЕАЭС среди стран Персидского залива. С 2021 года годовой товарооборот сторон (без учета нефти) вырос с $7,5 млрд до $29 млрд.

Документ предусматривает обнуление пошлин для поставок из ЕАЭС в ОАЭ в отношении 86% товарной номенклатуры — речь идет о 98% нынешнего экспорта в эту страну (более $12 млрд).

Это сельхозпродукция (в частности, зерновые, мясо, яйца, «молочка»), нефтепродукты, продукция лесопромышленного комплекса, косметика, лекарства. Преференции, как отмечал министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аз-Зейуди, не затрагивают некоторые чувствительные позиции, например, металлы и отдельные неназванные виды сельхозпродукции.

В свою очередь, ЕАЭС дает ОАЭ ввозные преференции в отношении 85% товарной номенклатуры — речь, в частности, идет поставках в страны «пятерки» косметики, духов, часов и отдельных категорий одежды.

По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), средняя ставка, применяемая ОАЭ к товарам ЕАЭС, снизится с нынешних 5% до 0,6% — экономия на уплате ввозных пошлин поставщиками из всех стран союза оценивается в $260 млн в год. Из этой суммы ежегодная экономия на уплате пошлин для российского бизнеса, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников, составит почти 12 млрд руб. ($150 млн). Он пояснил, что 97% российских поставок будет идти вовсе беспошлинно, а в отношении 1% нулевые пошлины будут применяться в рамках тарифных квот.

С ОАЭ соглашение будет бессрочным, а с Монголией пока подписан лишь временный договор, рассчитанный на три года (с возможностью продления на тот же срок).

Соглашение с этой страной охватывает 367 товарных позиций для каждой стороны — на них пошлины будут обнулены или снижены. Речь идет о 90% экспортных поставок ЕАЭС в Монголию (это около $2 млрд в год).

По товарам, охваченным этим соглашением, средние пошлины для российских экспортеров сократятся с 6% до 0,2%. В целом для ЕАЭС экономия на пошлинах может составить до $100 млн в год. Экспортеры стран союза будут иметь льготные условия для поставок в Монголию, в частности, пшеницы, кукурузы, молочных товаров, металлургической продукции, лекарств. Монголия же получит преференции при поставках в ЕАЭС мяса и товаров легкой промышленности.

По словам зампреда «Деловой России» Нонны Каграманян, «пока одну часть мира трясет от новых пошлин и тарифов, движение ЕАЭС в сторону либерализации торговых режимов представляется очень конструктивным для бизнеса».

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская добавляет, что соглашение распространяется в том числе на продукцию, которая попала под западные санкции в отношении РФ (это, в частности, агропродовольственные товары и металлургическая продукция). Как отмечает аналитик Института развития интеграционных процессов ВАВТ Елена Стоянова, оба подписанных соглашения содержат также положения о либерализации нетарифных барьеров — в частности, об упрощении таможенных процедур.

Соглашение с ОАЭ, полагает Нонна Каграманян, может дать дополнительно 15–20% прироста товарооборота сторон. Но больший упор, по ее мнению, стоит сделать на развитие проектов индустриального партнерства и промышленной кооперации — в этом смысле не менее важную роль играет недавно обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и ОАЭ. Напомним, оно предусматривает с 2026 года ставку 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти (см. “Ъ” от 18 февраля). В случае отсутствия выявленных рисков «двойного неналогообложения» Минфин также будет готов исключить ОАЭ из черного списка низконалоговых юрисдикций. К тому же, напоминает Елена Стоянова, на финальной стадии находится согласование соглашения о свободной торговле услугами и об инвестициях между РФ и ОАЭ, которое позволит улучшить условия доступа российских компаний на рынок услуг Эмиратов, а также укрепить взаимодействие в финансовом и логистическом секторах.

Евгения Крючкова