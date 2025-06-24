Торговая война с переменным эффектом

Торговые войны США окажут ограниченное влияние на страны ЕАЭС, а также на Таджикистан и Узбекистан, следует из макроэкономического прогноза Евразийского банка развития (ЕАБР). Конфликты вокруг пошлин на этих экономиках отразятся косвенно — через динамику мировых цен на сырье. Для одних государств внешний фон улучшится из-за удорожания цветных и драгоценных металлов, для других — ухудшится из-за снижения цен на энергоресурсы. При этом для всех усиление глобальной неопределенности усложнит привлечение иностранного капитала. Поддержать же рост экономик сможет раскрытие «внутреннего инвестиционного потенциала» стран макрорегиона, полагают в ЕАБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Тарифное противостояние Вашингтона с миром окажется для стран ЕАЭС, а также для Таджикистана и Узбекистана менее серьезным шоком, чем основные кризисы последних 20 лет, следует из макропрогноза ЕАБР. Даже если США и ключевые партнеры страны повысят тарифы существенно, их влияние на регион останется ограниченным, полагают эксперты.

Отразиться на темпах роста экономик могут, впрочем, вызванные торговой войной изменения на сырьевых рынках.

Так, увеличение цен на цветные и драгоценные металлы улучшит внешний фон для их производителей: в Армении, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. В Армении экономический рост поддержит также стимулирующая бюджетная политика (ВВП в 2025 году вырастет на 5,5% после 5,9% в 2024-м). В Киргизии и Таджикистане — расширение потребления домохозяйств (рост составит 10,3% и 8,4% после 9% и 8,4% соответственно). В Узбекистане — сохранение темпов увеличения доходов населения (по 6,5% в 2024 и 2025 годах).

Между тем снижение цен на энергоресурсы, спровоцированное усилением торговых противоречий, негативно отразится на крупных экспортерах нефти (в регионе работы ЕАБР это Казахстан и Россия). По оценкам банка, средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит около $67 за баррель, а в следующие два года — около $63. Аналитики предполагают, что в 2025 году текущий уровень дисконта для российской нефти сохранится и ее экспортная цена будет колебаться вблизи $56 за баррель.

С учетом ожидаемого сокращения доходов от экспорта, а также жесткой денежно-кредитной политики Банка России рост ВВП РФ замедлится до 2% в 2025 году после увеличения на 4,3% в 2024-м, ожидают эксперты.

«Поддерживать экономическую активность в текущем году продолжат высокий рост доходов населения и стимулирующая бюджетная политика. В среднесрочной перспективе ожидаем возврата экономики к сбалансированной траектории роста с темпами вблизи 1,5–2% в год в 2026–2027 годах»,— отмечает руководитель Центра странового анализа ЕАБР Артур Шарафутдинов.

В Казахстане внешние шоки (в том числе снижение цен на нефть) будут с запасом нивелированы масштабными мерами поддержки инвестиционных проектов, полагают авторы прогноза. Они напоминают, что в конце февраля 2025-го власти через финансовые институты развития развернули в стране поддержку инвестпроектов в сфере обрабатывающей промышленности. С учетом того, что усиление неопределенности из-за торговой политики президента США Дональда Трампа может ограничить привлечение в регион иностранного капитала, стратегия «раскрытия внутреннего инвестиционного потенциала», выбранная Казахстаном, выглядит наиболее логичной, приходят к выводу в ЕАБР. С учетом мер поддержки прогноз для экономики этой страны предполагает рост на уровне 5,5% в 2025-м и в два последующих года.

Кристина Боровикова