Москва и Абу-Даби пришли к соглашению

В понедельник, 17 февраля, в Абу-Даби подписано новое соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Документ должен заработать с 2026 года, он предусматривает ставку 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Эксперты с учетом роста популярности ОАЭ у российского бизнеса называют подписание «долгожданным событием». Льготный режим может сделать еще более востребованным переезд в эту страну связанных с РФ компаний из «недружественных» юрисдикций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Россия и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщил Минфин. Такие договоры подразумевают, что компании и физлица, которые являются налоговыми резидентами одной страны, но получают доход в другой, могут уплачивать налоги в одном из государств или в обоих, но по сниженным ставкам. Новое соглашение заменит документ от 2011 года, в котором предусмотрены льготы лишь для госучреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов. Такой «усеченный» формат СИДН объяснялся тогда тем, что государственные инвестфонды и банки ОАЭ проявляли интерес к капиталовложениям в РФ, но практически отсутствующее налогообложение прибыли юрлиц и доходов физлиц в этой стране исключало возможность заключения типового соглашения (в 2023 году в ОАЭ введен налог на прибыль — 9%).

Новое соглашение охватывает частный бизнес и физлиц — его действие будет распространяться на подоходный и корпоративный налоги в ОАЭ, а также на налог на прибыль, имущество и НДФЛ в России. СИДН предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти (формула «10/10/10»). Ожидается, что соглашение вступит в силу с 2026 года.

Отметим, что обновление соглашения обсуждалось около двух лет. ОАЭ является одной из немногих «дружественных» стран, включенных при этом в минфиновский черный список офшоров — что накладывает ряд ограничений (в частности, невозможность применения ставки 0% по дивидендам, получаемым российской компанией от «дочки» в ОАЭ). В Минфине обещали, что изменение списка последует за подписанием СИДН.

Всего у РФ заключено около 80 СИДН с разными странами, но с 38 «недружественными» государствами, включая США и страны ЕС, большинство положений таких соглашений приостановлено (см. “Ъ” от 9 августа 2023 года). При этом власти активизировали переговоры с «дружественными» странами — уже обновлено СИДН с Малайзией (ставки 10–15% по дивидендам и 10% — по процентам и роялти), также подписано СИДН с Оманом («10/10/10»).

Партнер группы международного налогового планирования и реструктуризации компании Kept Александр Токарев называет заключение с ОАЭ нового СИДН «долгожданным событием» — страна уже стала альтернативой таким прежним классическим юрисдикциям, как Кипр, Люксембург, Нидерланды, но «специфическое» СИДН ограничивало возможности. Партнер налоговой практики «ТеДо» Анна Модянова добавляет, что в ОАЭ есть возможности не только для создания компаний и частных структур, но и для редомициляции бизнеса из «недружественных» юрисдикций. По ее мнению, переезд, в частности, из ранее популярного Кипра будет еще более востребованным, когда СИДН заработает, а ОАЭ исключат из черного списка Минфина.

Старший налоговый консультант Tax Compliance Федор Петрик отмечает, что соглашение позволит сократить налоговую нагрузку по денежным потокам между ОАЭ и РФ, включая зачет уплаченных в другой юрисдикции налогов. По словам партнера департамента налогов и права ДРТ Елены Соловьевой, соглашение сократит налоговую нагрузку на выплаты в адрес компаний в ОАЭ: на дивиденды — в 1,5 раза (10% вместо 15%), на проценты и роялти — в 2,5 раза (10% вместо 25%).

Евгения Крючкова