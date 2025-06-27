Путин: Запад наращивает расходы на оборону, а Россия планирует их сокращать

Президент России Владимир Путин заявил, что страна в перспективе намерена снижать оборонные расходы. Сейчас, по его словам, государство тратит на военную сферу 13,5 трлн руб.— 6,3% ВВП страны. За высокие траты страна расплачивается инфляцией, с которой сейчас Россия борется, сказал президент.

«Весь наш ВВП — 223 трлн руб. Вот 13,5 от 223 — это много или мало? Немало... Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся»,— сказал господин Путин.

Президент отметил, что Россия «очень по-здравому» относится к тратам на оборону страны. Он подчеркнул, что Запад же, напротив, планирует увеличивать военные расходы.

До этого Владимир Путин объяснил причины роста ВВП страны. По его словам, оборонно-промышленный комплекс не стал основным фактором роста. Значительный вклад, сказал он, в это внесли сельское хозяйство, промышленность, строительство, логистика, сфера услуг, финансы и IT-индустрия.

О том, что расходы России на оборону достигли 6,3% ВВП страны и 32,5% федерального бюджета, также говорил министр обороны Андрей Белоусов в декабре 2024 года. В феврале господин Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о том, что расходы на оборону двух стран необходимо снизить на 50%.