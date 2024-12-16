Белоусов назвал задачей Минобороны подготовку к возможной войне с НАТО в Европе

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что деятельность ведомства строится с учетом трех факторов. Первым фактором он назвал ведение боевых действий на Украине, вторым — подготовку к возможной войне с НАТО в ближайшее десятилетие, третьим — развитие технологий.

По словам министра, России необходимо быть готовой «к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе». «Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса»,— сказал Андрей Белоусов.

Помимо боевых действий на Украине Россия также должна выполнять «отдельные задачи и обеспечивать военное присутствие» в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и Приднестровье, отметил господин Белоусов. Кроме того, стране необходимо «стремительно развивать сквозные технологии». В их числе он назвал искусственный интеллект, обработку больших данных и их высокоскоростную передачу.

Андрей Белоусов также заявил, что при развитии Вооруженных сил нужно учитывать возможности экономики. По его словам, уровень расходов на оборону уже достиг 6,3% ВВП и 32,5% федерального бюджета.

В конце ноября Владимир Путин заявил, что после применения западных дальнобойных ракет по территории России конфликт на Украине «приобрел элементы глобального характера». В начале 2024 года некоторые официальные лица стран НАТО допускали возможность начала конфликта между альянсом и Россией в течение десяти лет.