Путин: рост ВВП России связан не только с ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс не стал основным фактором роста ВВП страны. Это прозвучало на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Господин Путин отметил, что хотя ОПК внес вклад в экономику, необходимо учитывать разнообразие источников роста. По его словам, за последние два года значительный вклад внесли сельское хозяйство, промышленность, строительство, логистика, сфера услуг, финансы и IT-индустрия.

Президент подчеркнул, что представления о российской экономике как о сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов устарели. «Реальность говорит о другом»,— заявил он, отметив, что экономика страны становится более диверсифицированной.