Войну флагов во Франции притормаживают именем закона

Судебные решения и административные запреты во Франции заставляют муниципалитеты убирать вывешенные на мэриях флаги Израиля и частично признанной Палестины. Им разрешают оставить только два флага: французский триколор и синие звезды Евросоюза — чтобы не создавать впечатления, будто один город готов идти войной на другой. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

В четверг, 26 июня, мэр Ниццы Кристиан Эстрози лично снял флаги Израиля с балкона мэрии. Это событие, прошедшее под объективами фотокамер и при пристальном внимании прессы, стало новым этапом противостояния мэрии и пропалестинских активистов, продолжающегося с 7 октября 2023 года — момента нападения террористов «Хамаса» на жителей Израиля.

Флаги были вывешены в знак солидарности с жертвами теракта и заложниками. Мэр Эстрози не раз подчеркивал, что они останутся до тех пор, пока последний из израильских граждан, удерживаемых палестинской радикальной группировкой, не будет освобожден. Однако недавно административный суд, рассмотрев иск местных организаций, поддерживающих палестинцев и Газу, постановил флаги снять, дав городским властям пять дней на исполнение решения.

По всей Франции судьи и префекты ссылаются на принцип «равенства между гражданами», призывая не делать исключений ни для какой идеологии или символа.

«Я республиканец. Я уважаю законы своей страны и потому снимаю флаги. Но считаю это несправедливым, ведь это приравнивает символ борьбы с терроризмом к знамени, которое поддерживает движение, признанное террористическим»,— прокомментировал случившееся мэр Эстрози, открыто обвинив в антисемитизме и левом радикализме партию «Непокорившаяся Франция» (LFI). Флаг, снятый с мэрии, он унес в свой кабинет и не собирается с ним расстаться.

Для суда, однако, ситуация выглядела не столь очевидной. В постановлении говорилось, что подъем израильского флага в октябре 2023 года мог иметь смысл, однако с течением времени, учитывая масштаб ближневосточного конфликта, израильский флаг перестал быть просто знаком человеческой солидарности с заложниками и их семьями. Он стал восприниматься уже как политическое высказывание — в поддержку конкретного государства и позиции, которую оно занимает в войне. Это, по мнению судей, нарушает принцип государственной нейтральности и потому недопустимо на зданиях муниципалитета.

В накаленной общественной атмосфере флаги противоборствующих сторон стали символом, разделяющим не только политические лагери, но и улицы французских городов.

Речь идет не только об израильском флаге. Такие же судебные постановления были вынесены в адрес муниципалитетов Сен-Дени или Бур-ан-Бреса, мэры которых вывесили уже палестинские флаги. Префектуры, действуя на основании того же самого принципа нейтралитета, потребовали немедленного их снятия.

До этого на мэриях не раз появлялись украинские, тибетские, радужные (атрибут движения ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено в РФ) флаги — и все это без какого бы то ни было сопротивления со стороны государства. Почему же ближневосточный конфликт вызывает столь резкую реакцию властей? Ответ понятен. В случае с Израилем и Палестиной возникает риск экспорта конфликта на французскую территорию, что может стать угрозой общественному порядку.

Толпы погромщиков с палестинскими флагами во время недавних уличных столкновений это продемонстрировали, дав мэру Шалон-сюр-Сон Жилю Платре основание заявить, что «палестинские флаги — это знамена, ставшие сегодня символом мобилизации исламских группировок, решивших бросить вызов республиканским институтам». Мэр Платре попытался административным указом запретить их использование не только на официальных зданиях, но и во время демонстраций. Суд, однако, отменил это решение, сославшись на нарушение свободы выражения мнений.

«Война флагов», как ее уже окрестили французские СМИ, в действительности выходит за пределы конкретных городов.

Она иллюстрирует то, насколько глубоко международные конфликты проникают во французскую повседневность и как их используют в своих интересах различные политические силы. Очевидно, что за «антисионистскими» группами стоят левые, особенно крайне левые. В преддверии муниципальных выборов 2026 года Жан-Люк Меланшон и его «Непокорившаяся Франция» строит кампанию на радикально пропалестинской риторике, стремясь мобилизовать электорат в пригородах на свою поддержку.

На фоне политических амбиций левых и правых, миграционного напряжения и приближающихся выборов даже такой, казалось бы, простой акт, как поднятие флага, превращается из акта гуманитарной поддержки в воинственное политическое заявление. Когда-то французские мэрии одна за другой символически украшались флагами Украины в знак солидарности с дружественным государством, сегодня те же фасады стали свидетельством борьбы внутри собственной страны. Даже с затиханием войны на Ближнем Востоке «война флагов» во Франции явно не исчезнет вплоть до новых муниципальных выборов.

В ожидании этого многие политики предлагают вообще ограничить такую практику. Место на французских общественных зданиях — только для флагов Франции и ЕС, считают сейчас судебные власти, напоминая, что, в отличие от партий и общественных организаций, местные и центральные власти ни при каких обстоятельствах не могут открыто поддерживать политические, философские или религиозные убеждения. Флаг им в руки.

Алексей Тарханов