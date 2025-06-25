У премьера не выходит с пенсиями

Принятая два года назад и сопровождавшаяся бурей протестов пенсионная реформа во Франции возвращается в повестку дня, угрожая правительству, парламенту и президенту. Организованная по инициативе премьер-министра Франсуа Байру конференция, на которой планировалось найти решение этой проблемы, закончилась ссорой ее участников. Байру выиграл время, но рискует расплатиться вотумом недоверия, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Франсуа Байру (в центре)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Премьер-министр Франции Франсуа Байру (в центре)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Два года назад пенсионная реформа поссорила президента с большинством французов, не желавших расставаться с привычной комфортной системой выхода на пенсию в 62 года. С тех пор эта история с удовольствием использовалась и крайне правыми, и крайне левыми как вопиющий пример того, что президент Эмманюэль Макрон пренебрегает интересами народа. Никакие доводы правительства о том, что экономика страны просто не выдержит прежней пенсионной нагрузки, во внимание не принимались.

И вот сейчас, находясь во главе кабинета, французский премьер Франсуа Байру столкнулся с необходимостью закрывать дыры в бюджете и одновременно — с постоянным желанием парламента взять реванш за былое унижение, когда Национальной ассамблее заткнули рот с помощью силовой поправки 49.3, примененной тогдашним премьер-министром Элизабет Борн. Переголосовать сейчас реформу заведомо значило отменить закон и все начать сначала: уговоры парламента, споры с цифрами в руках (причем цифры у каждого свои), протесты на улицах.

Хитрый Франсуа Байру, «человек из народа», решился на обходной маневр.

Он собрал в феврале закрытую конференцию, так называемый пенсионный конклав, чтобы профсоюзы, работодатели, финансисты, чиновники смогли бы найти общий язык и не мытьем, так катаньем выработать какой-то взаимоприемлемый вариант. С одной стороны, это была попытка хоть отчасти вернуться назад, запустив более мирный, согласовательный процесс после тяжелого кризиса, вызванного непопулярной пенсионной реформой Элизабет Борн. С другой — это был идеальный способ выиграть время, чтобы пойти вперед.

Когда стало ясно, что социальные партнеры за четыре месяца так и не смогли прийти к согласию, глава правительства провел новый короткий раунд встреч в надежде найти компромисс. Однако отсутствие за столом переговоров самых мощных профсоюзов — Всеобщей конфедерации труда (CGT) и «Рабочей силы» (Force ouvriеre), считающих, что «единственный путь — это отмена 64-летнего пенсионного возраста», только подчеркнуло глубину раскола. Как признают даже соратники Байру, речь идет уже не столько о поиске решения проблемы, сколько о борьбе за политическое выживание правительства.

Для Франсуа Байру этот провал стал не просто неудачей переговорного процесса, он поставил под сомнение его способность управлять, его дар компромисса.

Премьер, который с самого начала пытался объединить нацию вокруг идеи «честного диалога», оказался в положении одиночки, которым недовольны и справа, и слева.

Его популярность стремительно падает: согласно последнему опросу Ipsos, лишь 17% французов поддерживают его действия. Это худший показатель для главы правительства за всю историю Пятой республики.

Байру обещал представить результаты своего «конклава» в парламенте. Но теперь ему предстоит идти туда с пустыми руками. Оппозиция уже предупредила, что готовит вотум недоверия. Об этом заявила 24 июня Социалистическая партия. Голосов слева не хватит для вотума, это показали несколько неудачных попыток опрокинуть правительство Байру. Но проблема для властей сейчас в том, что пенсионная реформа — тот редкий случай, когда совпадают стремления левого лагеря и крайне правого «Национального объединения». И при голосовании вотума недоверия их голоса могут перевесить силы президентского лагеря и его союзников. Пока что Марин Ле Пен сказала, что не планирует присоединяться к охоте на Байру. По крайней мере, в этот раз, приберегая голоса для следующего обсуждения, когда на повестку дня будет вынесено принятие госбюджета. Но угроза для правительства реальна.

Об острой необходимости и даже запоздании пенсионной реформы говорят и экономические проблемы страны. Правительству так или иначе предстоит с ними бороться, сокращая расходы. Популярных решений тут ждать не приходится. Франсуа Байру уже заявил, что он намерен «потребовать усилий от всех французов»,— и лучше бы он этого не говорил. Французы явно не горят желанием платить из своего кармана за спасение экономики.

Некоторые политические комментаторы полагают, что сам Байру рассматривает возможность подать в отставку, чтобы сохранить имидж человека, принесшего себя в жертву ради социального диалога и сбалансированного бюджета.

Он предпочтет, чтобы его запомнили не как проигравшего, а как честного политика, которому не дали закончить начатое.

Тогда он призовет в свидетели французов и уйдет с гордо поднятой головой, что особенно важно, если он думает о президентских выборах 2027 года. «Он мечтает сказать, что ему помешали. Может статься, что он даже сам себя подвергнет вотуму недоверия»,— съязвил по этому поводу лидер Социалистической партии Оливье Фор.

На фоне шаткого положения Байру президент Эмманюэль Макрон также оказывается в сложной ситуации. Его популярность остается низкой (26% одобрения), а перспективы большинства в парламенте — туманными. Теоретически он может снова распустить Национальное собрание с 8 июля 2025 года, спустя год после предыдущих выборов. Но будет ли в этом смысл?

Согласно опросу BVA Xsight, лишь треть французов поддержит идею новой парламентской кампании. Расклад сил тоже не сулит успеха: в этом гипотетическом будущем парламенте «Национальное объединение» может рассчитывать на 29%, левая коалиция — на 23%, «макронистский» лагерь — всего на 13%, республиканцы — на 9%. То есть ни одна из сторон не способна завоевать устойчивое большинство. На горизонте маячит двойной кризис: правительственный и парламентский. Франсуа Байру может уйти в отставку, столкнувшись с вотумом недоверия или провалом осеннего голосования по бюджету. Президенту же предстоит выбирать между сохранением ослабленного премьер-министра и рискованным шагом — новой парламентской кампанией, которая может обернуться окончательной потерей контроля над законодательной властью.