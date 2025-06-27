Labubu становятся знаковыми

Российские бизнесмены встали в очередь за Labubu, заявки в Роспатент подали больше десятка компаний. Об этом “Ъ FM” рассказали патентные поверенные. Предприниматели стремятся зарегистрировать название, чтобы закрепить права на самые разные товары и услуги. Telegram-канал Mash пишет, что за бренд борются продавцы одежды, производители газированных напитков, кофейни, микрофинансовые организации и даже косметический гигант Natura Siberica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эту информацию “Ъ FM” подтвердила и генеральный директор группы компаний Natura Siberica Анна Молчанова: «Мы не собираемся копировать игрушки. Мы подали заявку именно на словесный товарный знак. Это, наверное, принципиально важно, потому что какая-то часть игроков на рынке хочет проехаться именно на том, чтобы нелегально использовать изображения. Мы этого делать не собираемся, как и выпускать сибирскую косметику под этим товарным знаком. У нас в группе компаний много брендов, и некоторые из них сфокусированы на молодой аудитории — зумерах и представителях поколения Альфа. И именно для них мы и думаем попробовать выпустить некоторые категории косметики в подлинейке Labubu. Не планируется сейчас выпускать именно продукцию с соответствующим изображением. При этом мы связались с правообладателем, отправили ему ряд запросов для того, чтобы получить дополнительно права на визуал».

При этом ни одна из российских компаний, которая претендует на товарный знак Labubu, не связана с гонконгскими производителями оригинальных игрушек. Так что шансы оформить регистрацию близки к нулю, пояснила “Ъ FM” генеральный директор компании Online Patent Алина Акиншина: «Сейчас есть огромное количество заявок на рассмотрении в Роспатенте в отношении этого бренда, наверное, уже больше десятка на текущий момент. Но вероятность того, что какие-то из них придут к успешной регистрации, достаточно низкая. Не забудем о том, что Labubu изначально — это персонаж. А регистрация известного на территории Российской Федерации имени персонажа без разрешения автора совершенно невозможна.

Кроме того, еще есть основания для отказа в связи с введением в заблуждение относительно производителя. Мы же прекрасно знаем, что Labubu — это компания Pop Mart, соответствующие игрушки и целая индустрия вокруг этого фантазийного мира».

В середине июня в Казани была зарегистрирована микрофинансовая организация с названием Labubu. Но это лишь наименование компании, налоговая служба при внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц проверку на нейминг не проводит. То есть теоретически могут появится и еще несколько фирм с тем же названием, но зарегистрировать товарный знак никому не удастся. В целом гонка за Labubu может вообще оказаться бесполезной — популярность персонажа уже идет на спад, и продаж на этом имени не сделать, полагает глава креативных стратегий компании Greative Маргарита Макеева: «Этот тренд, на мой взгляд, не имеет долгосрочного потенциала. Молодое поколение в принципе склонно подхватывать все самое популярное в интернете, и так же быстро все это отпускать. При этом обычно работает правило, что чем более громкий тренд, тем быстрее он затухает. Скорее всего, именно этот — продлится максимум до конца лета. Учитывая срок регистрации в Роспатенте, есть вероятность, что те, кто хочет им воспользоваться, просто не успеют это сделать.

Плюс, если качество продукции, на которую, скажем, налепили даже такой классный и яркий бренд, как Labubu, не будет соответствовать ожиданиям, то ни один маскот не вытянет продажи.

Поколение зумеров, по данным недавних исследований, достаточно финансово грамотное и разумно подходит к выбору продуктов, в частности, уходовых средств, по которым были поданы заявки в Роспатент. И уж тем более, как мне кажется, такие потребители вряд ли оценят микрофинансовую организацию».

Игрушку Labubu создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг. Впервые персонаж появился в серии рассказов «Монстры». Сейчас на рынке существует больше 300 видов Labubu, каждая коллекция отличается уникальным стилем и концепцией. Плюшевые игрушки на пике популярности у молодежи во всем мире. Роскачество, в свою очередь, инициировало закупку партии Labubu для проведения тщательной проверки их безопасности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова