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Коммерсантъ FM
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Labubu становятся знаковыми

Каковы шансы российских компаний получить право на название

Российские бизнесмены встали в очередь за Labubu, заявки в Роспатент подали больше десятка компаний. Об этом “Ъ FM” рассказали патентные поверенные. Предприниматели стремятся зарегистрировать название, чтобы закрепить права на самые разные товары и услуги. Telegram-канал Mash пишет, что за бренд борются продавцы одежды, производители газированных напитков, кофейни, микрофинансовые организации и даже косметический гигант Natura Siberica.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эту информацию “Ъ FM” подтвердила и генеральный директор группы компаний Natura Siberica Анна Молчанова: «Мы не собираемся копировать игрушки. Мы подали заявку именно на словесный товарный знак. Это, наверное, принципиально важно, потому что какая-то часть игроков на рынке хочет проехаться именно на том, чтобы нелегально использовать изображения. Мы этого делать не собираемся, как и выпускать сибирскую косметику под этим товарным знаком. У нас в группе компаний много брендов, и некоторые из них сфокусированы на молодой аудитории — зумерах и представителях поколения Альфа. И именно для них мы и думаем попробовать выпустить некоторые категории косметики в подлинейке Labubu. Не планируется сейчас выпускать именно продукцию с соответствующим изображением. При этом мы связались с правообладателем, отправили ему ряд запросов для того, чтобы получить дополнительно права на визуал».

Как игрушки зацепились за тренд

При этом ни одна из российских компаний, которая претендует на товарный знак Labubu, не связана с гонконгскими производителями оригинальных игрушек. Так что шансы оформить регистрацию близки к нулю, пояснила “Ъ FM” генеральный директор компании Online Patent Алина Акиншина: «Сейчас есть огромное количество заявок на рассмотрении в Роспатенте в отношении этого бренда, наверное, уже больше десятка на текущий момент. Но вероятность того, что какие-то из них придут к успешной регистрации, достаточно низкая. Не забудем о том, что Labubu изначально — это персонаж. А регистрация известного на территории Российской Федерации имени персонажа без разрешения автора совершенно невозможна.

Кроме того, еще есть основания для отказа в связи с введением в заблуждение относительно производителя. Мы же прекрасно знаем, что Labubu — это компания Pop Mart, соответствующие игрушки и целая индустрия вокруг этого фантазийного мира».

В середине июня в Казани была зарегистрирована микрофинансовая организация с названием Labubu. Но это лишь наименование компании, налоговая служба при внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц проверку на нейминг не проводит. То есть теоретически могут появится и еще несколько фирм с тем же названием, но зарегистрировать товарный знак никому не удастся. В целом гонка за Labubu может вообще оказаться бесполезной — популярность персонажа уже идет на спад, и продаж на этом имени не сделать, полагает глава креативных стратегий компании Greative Маргарита Макеева: «Этот тренд, на мой взгляд, не имеет долгосрочного потенциала. Молодое поколение в принципе склонно подхватывать все самое популярное в интернете, и так же быстро все это отпускать. При этом обычно работает правило, что чем более громкий тренд, тем быстрее он затухает. Скорее всего, именно этот — продлится максимум до конца лета. Учитывая срок регистрации в Роспатенте, есть вероятность, что те, кто хочет им воспользоваться, просто не успеют это сделать.

Плюс, если качество продукции, на которую, скажем, налепили даже такой классный и яркий бренд, как Labubu, не будет соответствовать ожиданиям, то ни один маскот не вытянет продажи.

Поколение зумеров, по данным недавних исследований, достаточно финансово грамотное и разумно подходит к выбору продуктов, в частности, уходовых средств, по которым были поданы заявки в Роспатент. И уж тем более, как мне кажется, такие потребители вряд ли оценят микрофинансовую организацию».

Яна Лубнина — об украшениях Labubu

Яна Лубнина — об украшениях Labubu

Игрушку Labubu создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг. Впервые персонаж появился в серии рассказов «Монстры». Сейчас на рынке существует больше 300 видов Labubu, каждая коллекция отличается уникальным стилем и концепцией. Плюшевые игрушки на пике популярности у молодежи во всем мире. Роскачество, в свою очередь, инициировало закупку партии Labubu для проведения тщательной проверки их безопасности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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