Игрушки зацепились за тренд

Ажиотаж вокруг игрушек Labubu захватил и Россию. Стоимость оригинального аксессуара начинается от 15 тыс. руб. Фигурку в виде монстра, напоминающего кролика с хитрой улыбкой и выступающими зубами, создал гонконгский художник Касинг Лунг. В 2015 году китайская компания Pop Mart пригласила его к сотрудничеству. В результате появилась серия игрушек The Monsters, в которую вошел и Labubu. Особенность Pop Mart — продажа в формате Blind Box. Покупатель заранее не знает, какую именно фигурку он получит. Шанс найти некоторые модели составляет 1:72.

Своей популярностью игрушка во многом обязана TikTok. В соцсети видео с хештегом Labubu набрали более 1,4 млн просмотров, а количество клипов под тематическую музыку составляет более 550 тыс. Рост спроса на такие товары фиксируют российские маркетплейсы. На Wildberries за первые две недели мая объем продаж превысил 2,5 млн руб. На Ozon он вырос в 6,5 раз по сравнению с апрелем. Параллельно на «Авито» размещено более 4 тыс. объявлений о продаже этих игрушек. За рубежом Labubu можно купить в официальных магазинах, куда выстраиваются километровые очереди. Некоторые покупатели ждут более десяти часов, процесс снимают на видео и публикуют в соцсетях. В Азии эти фигурки стоят в среднем от $13 до $16. Однако на международных рынках цена значительно возрастает из-за таможенных пошлин. Так, в Америке стоимость варьируется от $27 до $289. Российские покупатели сталкиваются и с другими трудностями: на рынке появилось множество подделок, а из-за формата Blind Box отличить оригинал от копии крайне сложно.

Labubu впервые заметили на светских мероприятиях в 2024 году. Тогда о своей любви к игрушке публично заявила Лиса из k-pop-группы Blackpink. Позже фигурки также замечали у Рианны, Дуа Липы и Ким Кардашьян. По мнению стилиста Валерии Мальковой, популярность новинок совпала с трендом на аксессуары для сумок: «Здесь, как говорится, все звезды сошлись. Все азиатское сейчас по-прежнему в моде. В самом начале, когда Labubu появилась, продавались комплекты, и вы не знали, что покупаете.

Обвесы на сумки продолжают быть трендом. И когда эта игрушка модифицировалась в такой аксессуар, то пошла вторая волна.

Когда мы дорогое украшаем чем-то пафосным, то это перебор, масло масляное. Когда мы выбираем брелок, который на самом деле стоит не очень дешево, в Москве — 15-20 тыс. руб., кажется, что мы сочетаем несочетаемое: дорогое и дешевую пластмассу».

На тренд уже реагирует и российский бизнес. В одном из московских ресторанов появился десерт в виде Labubu за 4,5 тыс. руб. Вместе с угощением покупателю дарят игрушку, правда, лишь реплику. Впрочем, делать прогнозы о том, станет ли тренд долгосрочным, пока рано, считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Если вы креативно эту игрушку обыграете в бренде и как-то покажете ее ярко, так, чтобы зритель удержал свое внимание, то можете собрать аудиторию, которая сейчас за этой штукой следит. Но это все вопрос креативной подачи. Нужно представить, сколько в секунду загружается контента в интернет. Вопрос просто, во что это превратится. Это будет, как со спиннером, в который поигрались и забыли, или же станет каким-то модным, дорогим, эксклюзивным атрибутом с какими-то другими приколами. Например, Bearbrick, по сути, перешел в сегмент современного искусства».

Сейчас существует более 28 серий Labubu. Среди них — коллекции, приуроченные к праздникам, отдельным странам и даже брендам.

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Валерия Калинина