«Игрушки спровоцировали азарт у кидалтов»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, чем обусловлена популярность плюшевых игрушек от гонконгского дизайнера.

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Миллионы людей снова решили купить одни и те же игрушки. Казалось, тренд на так называемые обвесы на сумках — украшения из всевозможных бусин или шнурков — стал понемногу сходить. Но вот на дорогих аксессуарах знаменитостей появились плюшевые существа. Labubu придумал иллюстратор Касинг Лунг из Гонконга в 2015 году. Мифическое создание вдохновлено скандинавскими сказками и местной природой. Мордочка с большими глазами и широкой зубастой улыбкой может выражать разные эмоции, при этом все остальное туловище как у маленького человечка в плюшевом костюме зайца, с ушами. Цвет меха очень разный — это одна из фишек.

Так вот, в 2019 году компания Pop Mart разглядела в зубастиках потенциал и заключила контракт с художником. Самое интересное — это способ реализации Labubu. Компания выпустила так называемые blind box с игрушками, так что покупатель был заинтригован: какого цвета монстр попадется, с какими эмоциями? Охота за новыми игрушками стала набирать популярность — так же когда-то взрослые тратились на киндер-сюрпризы в надежде найти там недостающего бегемотика. Ну а когда Labubu повесили на свои сумки Рианна и Дуа Липа, популярность взлетела до небес.

СМИ пишут, что за 2024 год выручка Pop Mart приблизилась к $2 млрд, превысив предыдущие показатели на 106%. Маркетологи объясняют: игрушки оказались очень симпатичными и особенными, они спровоцировали азарт у кидалтов. Появились коллекционеры по всему миру. Например, 27-летний австралиец Лоуренс рассказал журналистам, что потратил более $1,2 тыс. на дофамин от новых редких игрушек. А шанс встретить некоторые лимитированные может быть 1 к 72. В соцсетях же просто обожают жанр распаковки, поэтому интригующее вскрытие коробки с Labubu, конечно же, снимают на видео.

Российский рынок тоже заметил этих пушистиков — на маркетплейсах можно встретить маленькие игрушки-подвесы за 2,5 тыс., 6 тыс. или сразу более 10 тыс. руб. Пи этом выглядят они в целом примерно одинаково. Хотя кто я такая, чтобы это утверждать.

Яна Лубнина