Чем известен арестованный экс-глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин

26 июня Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу бывшего директора металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Его подозревают в мошенничестве. Подробности биографии бизнесмена — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Родился 3 мая 1975 года в Москве. Окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика» (1996), Дипломатическую академию МИД России по специальности «международные отношения» (2001).

С 2002 работал на различных руководящих должностях в ООО «Проминвест» (бывшее название «Оборонимпэкс», входит в группу компаний госкорпорации «Ростеха»). В 2005-м назначен первым замгендиректора ООО «Проминвест». С 2006 года член совета директоров ОАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"». Отвечал за оперативное управление. С марта 2009 года президент, с июля — гендиректор «ВСМПО-Ависма» — одного из крупнейших производителей титанового проката в мире (выручка в 2024 году составила 101 млрд руб., 92,75 млрд руб. из которых принесла титановая продукция). Председатель совета директоров «ВСМПО-Ависма» — глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В 2019 году награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы — за значимый вклад в укрепление позиций России в международном пространстве. В 2020-м неожиданно покинул пост гендиректора «ВСМПО-Ависма», хотя незадолго до ухода контракт был продлен. Тогда же в отношении него завели уголовное дело о мошенничестве.

Компания «ВСМПО-Ависма» подала иск на господина Воеводина из-за продажи ферротитана и титановой стружки по заниженной цене в 2017–2019 годах. По условиям мирового соглашения бывший топ-менеджер должен был выплатить бывшему работодателю 1,7 млрд руб. В 2021-м дело переквалифицировали на злоупотребление полномочиями и назначили Михаилу Воеводину штраф в размере 80 тыс. руб.