«ВСМПО-Ависма» помирилась с экс-гендиректором

Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин должен будет выплатить предприятию 1,7 млрд руб. до конца года. Таковы условия заключенного в Арбитражном суде мирового соглашения. Выплата ущерба не означает признания факта нанесения убытков, говорится в материалах суда. Сам иск был связан со взаимоотношениями ВСМПО с трейдером Interlink в период, когда корпорацию возглавлял господин Воеводин.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и ее бывший гендиректор Михаил Воеводин заключили мировое соглашение. В новой редакции соглашения господин Воеводин должен будет выплатить 1,7 млрд руб. вместо предусмотренных предыдущей редакцией 1,95 млрд руб., следует из материалов Арбитражного суда Свердловской области.

В иске «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим мировым производителем титана, указала, что господин Воеводин, занимавший должность генерального директора с 2009 по 2020 год, продавал продукцию корпорации по заниженной стоимости, а также организовал схему, направленную на перераспределение ее доходов в пользу компаний группы Interlink.

Ущерб изначально оценивался в 4 млрд руб., но впоследствии снизился до 1,95 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно.

Как писал “Ъ”, суть претензий состояла в том, в 2017–2019 годах «ВСМПО-Ависма» якобы продала швейцарским Interlink Metals and Chemicals и Interlink Metals and Chemicals Inc по заниженной стоимости ферротитан, а затем купила произведенную из него продукцию по завышенной стоимости. Мировое соглашение предусматривает выплату ущерба до 31 декабря.

При этом заключение мирового соглашения не может толковаться в качестве установления или признания факта возникновения убытков, являющихся предметом требования, а также вины ответчика в возникновении таких убытков.

По факту хищения средств «Ависмы» в августе было возбуждено уголовное дело, которое пока не закрыто.

Об увольнении Михаила Воеводина сообщили в мае 2020 года. Это стало неожиданностью, так как в апреле с ним был продлен контракт еще на три года. В корпорации объясняли отставку желанием Михаила Воеводина сосредоточиться на личных проектах.

Евгений Зайнуллин