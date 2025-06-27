Экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» Воеводин арестован по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы 26 июня отправил под стражу бывшего директора металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Воеводин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Воеводин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным RTVI, следствие подозревает господина Воеводина в заключении договора на приобретение шихтовых заготовок по завышенным ценам. Закупочная цена была завышена на 30%, считают правоохранители. Следствие оценивает ущерб от действий организаторов мошеннической схемы в 4 млрд руб., указывает канал.

Еще одним фигурантом дела является гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко, он также арестован.

Михаил Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 по 2020 год. Как ранее писал «Ъ», после его ухода с поста компания подала иск из-за продажи ферротитана по заниженной цене. По условиям мирового соглашения господин Воеводин должен был выплатить бывшему работодателю 1,7 млрд руб.

Степан Мельчаков