Херсонские дороги ведут в «Лефортово»

Как стало известно «Ъ», в Геническе взяты под стражу министр транспорта Херсонской области и его заместитель. Им инкриминируют получение взятки в особо крупном размере от представителя компании, участвующей в строительстве и ремонте дорог. Фигурантов собираются отправить в Москву, где будут вестись дальнейшие следственные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Балышев

Фото: Правительство Херсонской области Александр Балышев

Фото: Правительство Херсонской области

По ходатайствам следователей СКР Генический районный суд Херсонской области арестовал на два месяца министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона Александра Балышева и его заместителя—начальника управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева. Им инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от представителя одной из компаний, участвующих в строительстве и восстановлении дорог, в том числе поврежденных в ходе боевых действий. Якобы чиновники получили несколько миллионов рублей за общее покровительство данной компании.

Предполагается, что уже в самое ближайшее время фигурантов отправят в Москву, поскольку их уголовное преследование осуществляют следователи центрального аппарата — ГСУ СКР. «Своих» фигурантов они, как правило, определяют в СИЗО «Лефортово» или спецблок «Матросской Тишины», известный также как «Кремлевский централ».

Адвокат Алексей Михальчик подтвердил «Ъ», что является защитником Александра Балышева, однако отказался давать какие-либо комментарии относительно юридической составляющей предъявленных последнему обвинений, сославшись на отсутствие соответствующего поручения от клиента.

Николай Сергеев