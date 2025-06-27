В 2026 году «Единая Россия» займется «перетряской» реготделений

Партия «Единая Россия» с большой долей вероятности объявит 2026-й годом региональных отделений. Об этом рассказал секретарь ее генсовета Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Подмосковье.

«Так мы завершим "перетряску" всей нашей партийной инфраструктуры»,— сказал единоросс. Напомним, 2024-й был в «Единой России» годом первичных отделений, а 2025-й — годом муниципальных депутатов. «Мы выстраиваем эту связь на земле: первичка плюс мундеп»,— подытожил господин Якушев.

Подробнее о том, как Владимир Якушев выстраивает работу на посту секретаря генсовета «Единой России», читайте в интервью «Ъ».

Григорий Лейба