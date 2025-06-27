ИИ удаляют с собеседований

Кандидатов, использующих ИИ на собеседованиях, дисквалифицируют. На такой шаг пошли крупные американские компании: Amazon, Goldman Sachs и Anthropic. Бизнес в поиске талантов постепенно возвращается к офлайн-интервью, на этот тренд обращает внимание деловое издание Fortune. В России, как выясняется, соискатели так заигрались с нейросетями, что работодатели ужесточают систему отбора. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Две трети кандидатов пользуются нейросетями при трудоустройстве, чаще при написании резюме и сопроводительных писем, говорится в исследовании Career Group Companies. А вот 40% HR-специалистов, как замечает карьерная платформа Zety, считают применение ИИ в процессе подачи заявок неэтичным. И бизнес пытается отсечь «слишком идеальных» соискателей, ведь вчерашний студент не может рассуждать так же, как инвестор с опытом. Goldman Sachs, например, сократил время на ответы при онлайн-собеседованиях до двух минут, чтобы кандидаты не успели воспользоваться чат-ботом, пишет Fortune. Технологическая компания Anthropic призывает соискателей вообще не пользоваться нейросетями при подаче резюме и теперь оценивает навыки общения без ИИ. Подсказки могут закончиться дисквалификацией на собеседованиях, предупреждают работодатели.

Критерии отсева ужесточаются и в российских IT-компаниях, рассказала основатель агентства NewHR Кира Кузьменко. По ее словам, кандидатам теперь предлагают признаться, что им помогал ИИ: «Работодатели говорят, что использование нейросетей в тестовом задании приветствуется, просто нужно прислать весь скрипт диалога с ботом, чтобы можно было увидеть, что спрашивал соискатель. Компании нужно понимать глубину его экспертизы, как он взаимодействует с ИИ. На это не все готовы пойти, потому что кандидаты с учетом того, что сейчас рынок невероятно тяжелый, стараются, мягко скажем, сильно преувеличить свои профессиональные возможности. Разной степени креативности есть работодатели. Некоторые в тестовое задание включают промпт с просьбой ИИ проставить специальный символ или написать какое-то предложение, по которому потом работодатель поймет, что кандидат даже не читал ответ.

Растет спираль недоверия. ИИ — это как джун, которому надо поставить задачу, посмотреть, что получилось, и доработать за ним. Нельзя доверить ему задачу сеньора».

Рекрутеры недовольны слишком «опытными» кандидатами, а соискатели тем временем жалуются, что не могут прорваться на офлайн-собеседования, якобы ИИ блокирует до 90% всех резюме. Одна из причин — нейросети не умеют учитывать контекст, пояснил партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Многие работодатели используют искусственный интеллект даже в том случае, если им лень писать должностную инструкцию. Например, нужен главный бухгалтер, и система подбирает людей по тем критериям, которые были заданы.

Многие компании столкнулись с ситуацией, когда искусственный интеллект находит искусственный интеллект».

Бизнес возвращается к офлайн-собеседованиям либо внедряет систему видеофиксации, делятся собеседники “Ъ FM”. Но чаще ИИ доверяют подбор линейного персонала, подчеркнула управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова: «Компаний, которые используют его для найма, как минимум на 30% только за последний год стало больше. На текущий момент это больше помогает снизить нагрузку и увеличить количество качественной информации на выходе, чем мешает.

Как только начинаются игры в креатив "принеси то, не знаю что", нейросети перестают помогать. Им нужно очень четкое ТЗ для того, чтобы выдать качественный результат.

Дальше точно динамика будет увеличиваться. Есть позитивные примеры того, как это сокращает время. Крупные сети типа X5 Group, "Сбера" давно внедрили ассистентов на основе искусственного интеллекта, ИИ-сорсеров для линейного персонала. Такие практики будут дальше только масштабироваться».

Есть мнение, что ИИ выбирает не по таланту, а по данным. Возможно, поэтому такие технологии при найме, как показывают данные соцопросов, используют только 5% российских компаний, но 46% — планируют это делать.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова