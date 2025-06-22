Соискатели раскидывают нейросети

Российский бизнес столкнулся с нейросетями на собеседованиях. Кандидаты на работу стали чаще применять искусственный интеллект для выполнения тестовых заданий, об этом пишет РБК со ссылкой на HR-специалистов. Рекрутеры отмечают, что некоторые сотрудники не знают даже основ своей должности. При этом на собеседовании работу ИИ не удается распознать ни кадровикам, ни будущим коллегам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проблема чаще проявляется в сфере IT, но в последнее время работу нейросетей стали замечать и на собеседованиях в компании других отраслей. Иногда обман удавалось распознать с помощью самих нейросетей. Но даже этот метод не дает никаких гарантий, заметил бизнесмен и профессор Университета Джорджа Вашингтона Роман Терехин: «Существует множество разных инструментов, которые помогают проверить, является ли написанный текст плодом работы ИИ. Но, к сожалению, все они абсолютно далеки от совершенства. Какие-то смотрят на частоту использования определенных слов, которые нейросетки любят больше, чем люди. Какие-то — на структуру предложений. Иногда это сравнение стиля ответов на вопросы, например, с тем, которым человек пишет, скажем, в соцсетях. Можно просто попросить человека написать пару страниц свободного текста и сравнить стилистику с тем, как это происходит в нейросети. Некоторые компании даже просят ИИ провести этот сравнительный анализ.

Но в любом случае все эти инструменты пока что имеют очень низкую точность и очень большую долю ошибок, поэтому использовать их, грубо говоря, хуже, чем не использовать их вообще.

Вместе с тем проверка занимает, на самом деле, немного времени. Эта процедура, которую можно автоматизировать. Тут, скорее, больше нагрузка ложится на HR, на человека, который принимает это решение. Ни одна оценка не выдаст даже высокую вероятность. Это будет некая гипотеза, предположение, что, возможно, этот текст или его фрагмент был написан с использованием нейросети. И дальше тому, кто принимает решение о приеме кандидата, нужно будет определиться, что делать с этой информацией дальше, принять ли этот риск, довериться ли соискателю. Эта часть обсуждения и поиска ответа может занять какое-то время.

Более активное использование ответа нейросетей, на мой взгляд, не приведет к тому, что к кандидатам будут предъявляться более серьезные требования, они просто станут другими. Если сейчас проверяют набор знаний кандидата, конкретных техник, то с появлением нейросетей это становится не так важно. Мягкие навыки: эмоциональный интеллект, креативность, умение критически мыслить, — вот эти навыки будут все более важны. Поэтому наша задача как работодателей, например, не в том, чтобы все еще просить от кандидатов делать то, что за них уже умеют делать нейросети, но и не в том, чтобы искать неких суперлюдей. Надо четко понять, какие у нас потребности в новом веке. Они не такие, что были до появления ИИ».

Ранее компания Google тестировала на нейросетевых чат-ботах свои тестовые задания. В итоге собеседование смог пройти ChatGPT. Нейросеть смогла выполнить задания на должность младшего инженера-программиста, на которую корпорация нанимает выпускников вузов и молодых специалистов. Кандидатам на такую позицию компания предлагает около $15 тыс. в месяц. В России же кандидаты подделывают с помощью ИИ не только тестовые задания, но и резюме. В рекрутинговых агентствах у кандидатов находили фейковые проекты и несуществующие рекламные кейсы. Искусственный интеллект при этом не изменил способы борьбы с поддельными портфолио, заметил специалист эксперт в области HR Михаил Столовицкий: «Резюме подделывали и так. Задачи рекрутера по проверке — пробить резюме, проверить человека по нему, как были, так и остались. Поэтому я не вижу здесь чего-то особенно нового. Что касается айтишных вопросов, подключения сетей для решения задач технического свойства, то человек должен быть помещен в изолированную сетку. Он должен приехать, сесть за компьютер и решать это самостоятельно. Поэтому, с моей точки зрения, в этом нет какого-то глобального вызова, потому что против профессионального рекрутера и тщательного соблюдения гигиены, скажем так, исполнения заданий контрольных ничего сверхъестественного не происходит.

Но, к сожалению, это какая-то острейшая болезнь — у нас мало сильных эйчаров. Они есть, но их мало. Я вообще не могу дать никакого прогноза. С моей точки зрения, очевидно, что в ходе эпохи, когда борьба за человеческие ресурсы актуальна как никогда, сказать, что HR как функция цветет и вкладываются какие-то неимоверные деньги, нельзя».

Вместе с тем для обмана на собеседованиях стали появляться и отдельные сервисы. Некоторые из них получают многомиллионные инвестиции, например, стартап Cluely привлек сначала $5 млн, а в следующий раунд спустя несколько месяцев — уже $15 млн. Проект основали два бывших студента Колумбийского университета. Их исключили как раз за создание программы, помогающей подделывать тестовые задания во время интервью с работодателем. Эта программа и выросла в отдельный сервис. Авторы Cluely не считают это обманом. В своем манифесте они приравнивают сервис к калькулятору и поисковику Google. По их словам, при новой технологии мир всегда паникует, а потом адаптируется и забывает о претензиях.

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Егор Парфенов