ФНС решила обанкротить «Курский бетонный завод»

УНФС по Курской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать банкротом местное ООО «Курский бетонный завод» Сергея Калуцкого. Иск пока не принят к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер задолженности составляет 16,7 млн руб., причина ее образования не раскрывается.

По данным Rusprofile, ООО «Курский бетонный завод» было зарегистрировано в Курске в декабре 2011 года для производства изделий из бетона, цемента и гипса. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Сергей Калуцкий. Он также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. По итогам 2023 года выручка завода составила 387 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн. Более актуальные финпоказатели не опубликованы.

На этой неделе стало известно, что арбитражный суд города Москвы удовлетворил требование публично-правовой компании «Военно-строительная компания» о взыскании с «Курского бетонного завода» 303,8 млн руб.

В апреле 2025 года тот же суд принял к производству иск ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» о взыскании 270 млн руб. с курского предприятия. Ближайшее заседание по нему назначено на 24 сентября.

Алина Морозова