Патрушев обсудил в Китае сотрудничество в морской сфере

Во время обхода судостроительной верфи Вайгаоцяо (SWS) председатель Морской коллегии обратил внимание на ограниченность сотрудничества между РФ и КНР в судостроительной сфере, но подчеркнул хорошие возможности для его развития: «Важно наладить обмен инженерными компетенциями между конструкторским подразделением вашей верфи и проектными бюро российских судостроительных предприятий». У России, по его словам, накоплен серьезный инновационный потенциал в области судостроения. «Для его аккумуляции и дальнейшего развития в настоящее время завершается создание уникального исследовательского центра — НИЦ имени академика Крылова. По его линии можно наладить сотрудничество»,— предложил Николай Патрушев.