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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Мир

Патрушев обсудил в Китае сотрудничество в морской сфере

09.10.2026, 17:56
Во время рабочего визита в Китай помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Шанхайский транспортный университет, судостроительную верфь Вайгаоцяо, Шанхайский судостроительный завод, а также глубоководный порт Яншань в пригороде Шанхая. С руководством Шанхайского университета он обсудил вопросы взаимодействия с российскими университетами и научными институтами в области подготовки кадров для судостроения и морской сферы, а также проведения совместных научных исследований.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Во время обхода судостроительной верфи Вайгаоцяо (SWS) председатель Морской коллегии обратил внимание на ограниченность сотрудничества между РФ и КНР в судостроительной сфере, но подчеркнул хорошие возможности для его развития: «Важно наладить обмен инженерными компетенциями между конструкторским подразделением вашей верфи и проектными бюро российских судостроительных предприятий». У России, по его словам, накоплен серьезный инновационный потенциал в области судостроения. «Для его аккумуляции и дальнейшего развития в настоящее время завершается создание уникального исследовательского центра — НИЦ имени академика Крылова. По его линии можно наладить сотрудничество»,— предложил Николай Патрушев.
При посещении глубоководного порта Яншань Николай Патрушев выделил четыре направления для возможного взаимодействия России и Китая:

  • Развитие прямых контейнерных линий между портом Яншань и российскими портами. По словам Николая Патрушева, российские операторы демонстрируют устойчивый рост контейнерооборота и заинтересованы в увеличении грузовой базы.

  • Использование Владивостока как узлового пункта транзитных коридоров, соединяющих порт Яншань с внутренними регионами России и далее с рынками Европы, с распределением грузопотоков между морским и железнодорожным плечом.

  • Совместные инвестиционные проекты по развитию причальной и терминальной инфраструктуры российских портов с учетом опыта поэтапного строительства порта Яншань, которое велось на протяжении полутора десятилетий.

  • Обмен технологиями в области автоматизации контейнерных терминалов с опорой на опыт эксплуатации крупнейшего в мире автоматизированного терминала, введенного в порту Яншань.

Отдельно Николай Патрушев пригласил китайских партнеров к изучению модели создания цифровых верфей, приведя в качестве примера проект, который реализуется на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Председатель Морской коллегии считает возможным создание единых стандартов цифровых двойников судов между Россией и Китаем.

Александр Аношин

Китай