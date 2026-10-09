Патрушев обсудил в Китае сотрудничество в морской сфере
Развитие прямых контейнерных линий между портом Яншань и российскими портами. По словам Николая Патрушева, российские операторы демонстрируют устойчивый рост контейнерооборота и заинтересованы в увеличении грузовой базы.
Использование Владивостока как узлового пункта транзитных коридоров, соединяющих порт Яншань с внутренними регионами России и далее с рынками Европы, с распределением грузопотоков между морским и железнодорожным плечом.
Совместные инвестиционные проекты по развитию причальной и терминальной инфраструктуры российских портов с учетом опыта поэтапного строительства порта Яншань, которое велось на протяжении полутора десятилетий.
Обмен технологиями в области автоматизации контейнерных терминалов с опорой на опыт эксплуатации крупнейшего в мире автоматизированного терминала, введенного в порту Яншань.