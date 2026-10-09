Над Ярославской областью сбили разведывательные воздушные шары с Украины
09.10.2026, 17:40
Над Ярославской областью были сбиты разведывательные воздушные шары, запущенные с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства безопасности региона, передает ТАСС. Ведомство отметило, что «работа по уничтожению таких объектов продолжается».
Около 15:00 мск Росавиация сообщила об ограничительных мерах в аэропорту Ярославля (Туношна). Авиагавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Пресс-служба агентства отметила, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.