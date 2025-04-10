Курский бетонный завод стал ответчиком по еще одному иску на 270 млн рублей

ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» подало в арбитражный суд Москвы иск на 270 млн руб. к ООО «Курский бетонный завод». Третьим лицом в деле привлечено московское ООО «Фабрика надежных проектов», следует из материалов дела. Исковое заявление принято к производству, однако подробности в документах дела не раскрываются. Следующее заседание назначено на 4 июня.

В начале января, напомним, ППК «Военно-строительная компания» обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 931,5 млн руб. со столичного ООО «Фабрика надежных проектов» Александра Жилина, ярославского ООО «Производственная компания "Ритм"» Татьяны Бурыбиной и ООО «Курский бетонный завод» Сергея Калуцкого. Решение по этому иску еще не вынесено. Ближайшее заседание суда назначено на 17 июня.

Производство по еще одному иску ППК «Военно-строительная компания» о взыскании 621,6 млн руб. с «Фабрики надежных проектов» и «Курского бетонного завода» приостановлено.

Ульяна Ларионова