В Греции произошел взрыв на крупном НПЗ

Коринфский НПЗ Motor Oil Hellas — крупнейший частный нефтеперерабатывающий комплекс в Греции, на который приходится около 35% всей переработки нефти в стране. НПЗ может перерабатывать до 220 тыс. баррелей нефти в сутки, до 13 млн баррелей в год. Объем резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов составляет около 2,9 млн кубометров.