В Греции произошел взрыв на крупном НПЗ
09.10.2026, 17:23
На крупном НПЗ компании Motor Oil Hellas в 60 км к западу от Афин произошел мощный взрыв. Два человека пострадали, сообщает AP.
Взрыв произошел в тот момент, когда на территории НПЗ проходили плановые технические и профилактические работы. Точная причина пока устанавливается. Представители компании сообщают, что критического разрушения инфраструктуры предприятия нет.
Пострадавшие рабочие были доставлены в ближайшую больницу в городе Коринф. После этого их экстренно перевели в специализированное ожоговое отделение одной из больниц в Афинах. Полиция приступила к расследованию и провела допрос руководителя службы технического обслуживания.
Коринфский НПЗ Motor Oil Hellas — крупнейший частный нефтеперерабатывающий комплекс в Греции, на который приходится около 35% всей переработки нефти в стране. НПЗ может перерабатывать до 220 тыс. баррелей нефти в сутки, до 13 млн баррелей в год. Объем резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов составляет около 2,9 млн кубометров.